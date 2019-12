Puede que Estela Grande haya salido de la casa de Gran Hermano VIP, pero sigue pisando en territorio hostil. Tras los sucesos de la semana pasada previos a su expulsión y la incómoda reunión con Sofía Suescun y Kiko Jiménez, Estela ha tenido que verse las caras con la pareja de nuevo en el desfile de Toni Hernández en la sala Joy Eslava de Madrid. Y la tensión se cortaba con un cuchillo.

Miradas hostiles, reproches y mucho mal rollo. La mujer de Diego Matamoros, que tuvo que generó rumores de infidelidad con Kiko solo para enfrentarse ella misma a una de su marido en el exterior de la casa, se encontró de bruces con una celosa Sofía, la pareja de su amor platónico dentro de la casa de GH... convertido ahora en un traidor. "Estamos juntos y todo muy bien", dijo Estela sobre su relación con Diego. Con Kiko negó radicalmente haber sentido "mariposas".

La joven, por otro lado, se negó la noche del martes a manifestar sus supuestos sentimientos por Kiko Jiménez, con quien tan bien se llevó en la casa de Guadalix. La esposa de Diego Matamoros estaba hace unos días dispuesta a justificar su relación con Kiko solo para encontrarse que en realidad éste y su pareja, Sofía Suescun, eran quienes le habían tendido la trampa a ella.

Diego, por su parte, no quiso abundar en ningún tema y se mostró pacificador. "No voy a hablar más de esto, estoy orgulloso de ver a mi mujer desfilar", se limitó a decir el hijo de Kiko Matamoros, apoyando a Estela Grande. "No voy a acercar ningún tipo de postura porque no quiero tener ningún tipo de postura con ella", explicó Estela a los micrófonos de Gtres, tratando de fingir indiferencia hacia Sofía, presente en el evento.

Mientras, la susodicha se pavoneó con su conocida actitud, esa misma que acorraló a Estela en su encuentro a solas la semana pasada con connivencia de la propia organización de Gran Hermano, arremetiendo contra ella y de postre también contra la pareja de Kiko Matamoros, Marta López, que dijo no saber si Sofía -que también desfilaba- era modelo o qué.

Más tarde, cuando la ganadora de Supervivientes pisó la pasarela, se pudo ver a Kiko y Diego cuchicheando, conteniendo un ataque de risa y señalar con la mirada a Kiko Jiménez, que veía orgulloso y embelesado cómo Sofía desfilaba por el escenario. "Tiempo al tiempo", dijo Kiko sobre la posibilidad de que él y Estela recuperen su rota amistad.

No obstante, Estela Grande también tenía a otra persona por la que preocuparse, nada más y nada menos que Kiko Matamoros. El padre de su marido sorprendió a todos hace unos días con unas duras declaraciones contra Estela en las que le retiraba todo su apoyo durante la campaña de desprestigio iniciada contra ella por Sofía y Kiko. "Es alucinante la incapacidad que tiene para mentir y desde luego lo que es innegable es que ha tenido una atracción hacia Kiko Jiménez", dijo en Sálvame Matamoros senior.