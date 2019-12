Eva y Cayetano, cada uno por su lado

¡Hola! nos da la clave de lo que está pasando en el matrimonio de Eva González y Cayetano: "El torero acudió solo a una boda", anuncia la revista en su portada, dejando claro que han decidido dejar que corra el aire entre ambos, por lo menos durante unas horas.

En páginas interiores, vemos al torero trajeado posando "con cara de circunstancias", dice el pie de foto, junto a una pareja de novios. Se trata del cineasta norteamericano Samul Mac Fadden, que contrajo matrimonio en Sevilla el pasado 7 de diciembre con Cayetano como padrino.

El diestro hizo una de las cosas más tristes que existen: acudió totalmente solo al enlace. Mientras su mujer, Eva, se dedicó a otros menesteres, como vemos en Diez Minutos: hacer la compra. Ese mismo día la modelo salió a comprar pan de molde y una Flor de Pascua, dos básicos imprescindibles que justifican tu ausencia en la boda de unos amigos.

Jesulín y Campanario, posado glamuroso en '¡Hola!'

Los Janeiro-Campanario vuelven a lo grande a la portada de ¡Hola! con un posado exclusivo que recuerda a otro que protagonizaron hace una década en esta misma publicación, y que marcó un antes y un después en la percepción que teníamos del famoso que pasaba por la páginas de esta revista.

Aquél reportaje llevaba la firma de Naty Abascal, que entonces era la estilista de cabecera de la publicación. Ella consiguió ofrecernos una imagen glamurosa del torero y su mujer que no tenía nada que ver con lo habíamos visto hasta ese momento: botas camperas de marca, paseos a caballo al atardecer, camisas de chorreras. Ni un cable de teléfono ni un objeto fuera de plano.

Ahora, sin la impronta de Abascal, ¡Hola! repite la hazaña y vuelve a contar con Jesús Janeiro y María José Campanario para ilustrar su portada. A través de una docena de fotos, el diestro y su señora posan rodeados de cachorros entrañables, baúles de cuero, flores de pascua, chimeneas, mantas de pelo que sirven de alfombra y la capilla del cortijo familiar, Ambiciones. Incluso se atreven con una imagen de los dos tumbados en la cama, ella con una camisa blanca (y se supone que nada más) y él con nada más. Sin un solo pelo, se supone que borrado con fotoshop.

En la entrevista, encontramos una declaración de amor mutua –la enésima–, un anuncio de renovación de votos matrimoniales (que les garantiza otra exclusiva), ninguna referencia a Andreíta (por petición de los entrevistados) y explicaciones de las dolencias de María José, que reconoce que necesitó tratamiento psiquiátrico para abordar el acoso de los medios. Y un aviso que hará saltar a Belén Esteban de la silla. Dice Campanario que ahora no habla tanto de ellos porque "quizá haya causas pendientes en el juzgado y tenga un poco más de cuidado".

Jorge Javier, medicado contra una depresión

Después del titular de la semana pasada de Lecturas (hablaba Antonio David Flores para decir "entré en Gran Hermano Vip con un problema psicológico grave"), esta semana la revista insiste con las enfermedades mentales. "Me están medicando contra una depresión". Son palabras de Jorge Javier Vázquez.

El presentador ofrece su primera entrevista tras haber pasado por quirófano para someterse a una operación cerebral que Lecturas califica como "complicada". Dos días después de la intervención, Jorge Javier confiesa los problemas psicológicas que ha vivido tras sufrir un ictus.

El periodista reconoce que sufrió estrés postraumático: "En verano toqué fondo, me vi sin ninguna ilusión por nada". "Pensé que mi vida había llegado a su fin, me diagnosticaron depresión", asegura, reconociendo que "se encontró con la muerte de frente". Ahora que está en tratamiento, empieza a verlo todo de otra manera: "No disfruto como antes, no tengo necesidad de estar buscando continuamente emociones adrenalíticas".

Rociíto toca fondo

Según Lecturas, Rocío Carrasco no puede más. "Ha tocado fondo", leemos en la revista, que asegura que la hija de la más grande está atravesando un momento difícil y "ya no tiene fuerzas ni para salir de casa".

Según la revista, el estrés de ver a su hija en televisión defendiendo a su padre y contando episodios de su vida que ella no quería airear, ha provocado su malestar. De hecho habría cancelado todos sus compromisos personales y profesionales (que no son sólo ir a juicios por demandar a todo el mundo).

Lecturas añade que su matrimonio con Fidel Albiac podría estar atravesando "un momento complicado".

El duque viudo de Alba ya no vende su casa

Leemos a Carmen Duerto contando en Semana que Alfonso Diez ha cambiado de opinión y ha retirado de la venta uno de los regalos que le hizo la duquesa de Alba: una casa en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, de la que colgaba el cartel de "Se vende" desde hacía varios años. Se rumorea que la compra de esta residencia fue un empeño de Cayetana, ya que a Alfonso nunca le interesó. Sin embargo, ahora parece que está pensando reformarla para construir en ella una piscina en la que refrescarse.

Lourdes Ornelas: "La herencia de Camilo vino con granadas"

La madre del hijo de Camilo Sesto habla en ¡Hola! de los tumbos que, según ella, está dando su hijo desde que murió su padre. "Esta herencia vino con granadas… Lamentablemente, no acertamos con los abogados que escogimos", apunta Lourdes Ornelas. Criticada por su propio hijo por haber revelado que tiene un problema de adicciones, Ornelas responde que "estas cosas hay que enfrentarlas, no hay que avergonzarse".

Telma Ortiz, de escapada a la costa azul

La hermana de la reina Letizia sigue haciendo vida de personaje de la alta sociedad. ¡Hola! nos cuenta que se ha escapado este puente de la Constitución con su novio, el abogado Robert Gavin Bonnar, a la Riviera Francesa. Telma Ortiz, que ahora vive en La Moraleja, en Madrid, disfrutó de cuatro días de buen tiempo e hizo compras junto a su nueva pareja.

Cóctel de noticias

Silvia Gómez Cuétara y su novio, Juan Antonio Pérez Simón, groupies de Enrique Ponce en México. La rica heredera y el rico empresario-coleccionista aparecen en ¡Hola! posando en La Monumental en una de las escasas imágenes en las que aparecen juntos.

Marta Ortega, como una top más. La hija del creador de Inditex ha posado embarazada en un álbum fotográfico para Valentino junto a las tops Naomi Campbell o Mariacarla Boscoso.

Belén Rueda, ilusionada con un joven y atractivo piloto. La "ilusión" es la forma de ¡Hola! de decir que la actriz tiene nuevo novio. Se trata de Javier Artime, es veinte años menor que ella (tiene 35), trabaja en Air Europa y es un apasionado del fútbol y el pádel. La artista y él han estado esquiando juntos en Baqueira y, entre remonte y remonte, se han mostrado muy cariñosos.