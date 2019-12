María Patiño descubre las mentiras de Campanario: "Lo único que querías era pasta"

La última entrevista concedida por María José Campanario en la revista ¡Hola! en la que habla, entre otras cosas, de su enfermedad y sobre las demandas que ganó a María Patiño y Kiko Hernandez, ha tenido las primeras respuestas por parte de los aludidos.

La colaboradora de Sálvame se mostró muy enfadada con la mujer de Jesulín de Ubrique por hablar de los temas por los que le demandó hace unos años: "Me demandaste por hablar de lo que ahora hablas tú. No querías defender tu honor ni tu intimidad, lo único que querías es pasta".

Hace unos meses los tribunales condenaron a María Patiño y a Telecinco por una intromisión en el derecho al honor y la intimidad de Campanario por informar sobre su enfermedad, la fibromialgia, que padece desde hace tiempo. Según confirmó en su momento el bufete de abogados que defiende a la mujer de Jesulín de Ubrique, tanto Telecinco como María Patiño tuvieron que indemnizarla con 6.000 euros, además de publicar la sentencia en el programa Sábado Deluxe.

"Ahora mismo estoy pensando en el juez de Arcos de la Frontera. Ese juez al que María José decidió llamar para defender su honor y su intimidad respecto a su enfermedad, con la que nunca había comercializado. Me dirijo a usted porque sentirá una gran decepción profesional como la siento yo", alegó la periodista. "Usted tendrá que recordar que María José dijo que jamás había comercializado con su enfermedad y que nunca había dado un dato respecto a su intimidad y tema de salud en una revista cobrando".

"María José, cuando me llevaste ante los tribunales pidiéndome 100.000 euros, dijiste que tu enfermedad estaba vinculada al acoso mediático para solicitar una indemnización mayor. Hoy niegas que tu enfermedad esté vinculada a la crítica y al acoso, como es normal", continuó Patiño. "Este juez de Arcos de la Frontera que durante cerca de una hora y media me estuvo interrogando, resulta que ahora aceptas que hubo crisis en tu matrimonio, y hablas en plural. En su momento lo negaste delante del juez. Conseguiste 5.000 euros".

La colaboradora también señaló a la culpable de que perdiese su demanda contra la odontóloga: "Es cierto que Campanario me ganó ante los tribunales. Me pedía 100.000 euros y finalmente fui condenada a 5.000 euros porque Carmen Bazán testificó a su favor, desdiciéndose de lo que dijo en el pasado".

"Cuando me condenaron a 5.000 euros y no obtuviste los 100.000 que pedías, te volviste loca y fuiste al Supremo. El Supremo te dijo que no querías defender tu honor e intimidad, que lo que querías era pasta, y que ya la ganabas a través de los medios de comunicación. Te volviste loca contra tu abogado. Lo que querías era dinero. Y conseguiste una parte del dinero, pero no los 100.000 euros que me pedías (…) No tuvo la valentía y la honestidad de decir las cosas como eran. Y quiso dinero porque quería vincular su enfermedad a todo lo que ocurría en los platós de televisión, pero delante de la revista de cabecera no has tenido narices porque eso sí que sería un delito. Hoy has vendido tu salud y eso es una realidad", concluyó.