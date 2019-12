El desgarrador mensaje de Adara a Hugo Sierra tras pasar la noche con Gianmarco

Gran Hermano VIP sacó la artillería pesada en la recta final del programa con la visita de Gianmarco a la casa para pasar la noche con Adara. A pesar de que el programa se guardó las imágenes para emitirlas en la gala del jueves, ya se podía intuir que entre los concursantes había pasado algo la noche anterior. Adara y Gianmarco no durmieron en toda la noche y no pudieron reprimir las ganas de besarse durante largas horas, sobre todo después de la que ella le confesara que está enamorada.

Solo ha pasado una semana desde que Hugo Sierra y Adara se besaron apasionadamente y se prometieron tener una conversación fuera de la casa para tratar de solucionar sus problemas, pero la historia del trío amoroso ha dado un giro inesperado. Después de pasar la noche con el italiano, Adara no pudo evitar sentirse mal y decidió mandarle un mensaje a su todavía pareja. "Hugo, te pido que me perdones si te he hecho daño. No sé como ha podido pasar, pero me he enamorado", dijo entre lágrimas. "Me siento muy mal, no quiero hacer daño a Hugo pero tengo que ser sincera y ser fiel a mis sentimientos", confesó.

"Siempre lo di todo en nuestra relación pero hay cosas que no se pueden forzar. Cuando llega otra persona que te da esas cosas así, sin más... Me siento super feliz de poder vivir algo tan increíble y tan mágico con Gianmarco. Me siento muy liberada, son sentimientos muy fuertes", aseguró sin miedo. "Sé que no me voy a arrepentir de nada porque he sido fiel a mi corazón. Si ayer nos besamos es porque no pude aguantar más".

Durante la emisión de Mujeres, hombres y viceversa del jueves, Hugo reconoció en un programa ya grabado que si Gianmarco entraba en la casa sería "una jugada muy baja". Además, confirmó que ha retirado la denuncia que había interpuesto contra Adara por la custodia de su hijo en común. El uruguayo hizo balance de todo lo que ha vivido a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo el hecho de ver cómo su mujer se ha enamorado de otro hombre. Según Kiko Jiménez, colaborador del programa presente en la grabación, Hugo aseguró que, en caso de que pasara algo entre Gianmarco y Adara, dará un paso atrás y se mantendrá al margen. ¿Cumplirá Hugo su promesa?