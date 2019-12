La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno, Paloma Barrientos y Emilia Landaluce para comentar toda la actualidad del corazón. Incluyendo la polémica organizada tras la publicación de una portada de Cayetano Rivera con una amiga, Karelys Rodríguez, en Londres, y sin su mujer Eva González.

"Lo de Cayetano pinta mal", aseguró en esRadio Federico Jiménez Losantos. Una opinión generada a raíz del comportamiento de la pareja en los días posteriores, con esas imágenes publicadas por Sálvame en las que se palpaba la tensión en la pareja y la ausencia de desmentidos o comunicados conjuntos que traten de ofrecer una imagen de unidad.

Lo que sí hubo, una serie de fotografías con Cayetano "de padrino solo" en una boda que publicó ¡Hola!, abundan precisamente en esa dirección: que la pareja no está atravesando buenos momentos y que ahora mismo puede pasar de todo.

"Se publica cómo siguen a Eva cuando sale de casa, un acoso constante que es lo que a ella la está desquiciando, en el sentido de 'la que me ha caído encima por tu culpa' [Cayetano]", aseguró la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González.

Jiménez Losantos opinó que "si ella no quiere romper tiene que decir el primer día que ella y Karelys son amigas y que van de compras por Londres"... y no dejar sitio a declaraciones bienintencionadas como las del hermano de la joven afincada en Londres, cuyo lapsus en Sálvame ("esto tenía que pasar") lo ha cambiado todo. "Si quieres romper el matrimonio, hazlo, y si no, defiéndelo el primer día y se acabó".

De momento Eva, pese a mostrarse educada, sigue callada. "Es muy soberbia, le ha querido pasar la factura a él, cosa que entiendo. Pero si eres famoso eso no lo puedes pagar. Es igual que esté contenida, se le nota todo. Y como Cayetano está castigado, lo que está atravesando no es un purgatorio, es un infierno", señaló el director de Es la mañana de Federico. Y reiteró: "O sales inmediatamente cogiendo la mano al marido, o no lo haces y dejas que se acabe".