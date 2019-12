Mucho se ha hablado y escrito sobre la ruptura y alejamiento de Rocío Carrasco de sus hijos Rocío y David Flores, pero el asunto todavía resulta oscuro y enigmático. Quizá por eso, su exmarido Antonio David Flores aprovechó su nuevo trabajo como colaborador de Sálvame para iluminar un poco más un conflicto del que nadie quiere hablar demasiado.

Antonio David, recién salido de Gran Hermano VIP, señaló dos episodios muy concretos que motivaron el alejamiento del más joven de los dos, David Flores. Y lo hizo para desmentir algunas otras informaciones al respecto que considera "inciertas".

"David tiene más estudios que su madre, para empezar, con sus problemas de salud, con sus historias pero es un niño que está muy trabajado desde el principio", explicó sobre su hijo menor, que decidió ir a vivir con él abandonando el domicilio de Rocío Carrasco y Fidel Albiac como antes hizo su hermana mayor.

Y entonces señaló el primero de los problemas. "Él esperaba una llamada de su madre el día que cumplió 18 años. Como no recibe esa llamada David se decepciona, y luego pasó la historia del juzgado y eso ya fue la puntilla".

Y lo del juzgado fue la segunda razón. En una de las muchas luchas judiciales entre la hija de Rocío Jurado y su ex, David fue convocado a declarar aunque finalmente no tuvo que hacerlo. Lo grave en realidad pasó después: "A su salida del lugar, Rocío Carrasco no saludó al joven, a pesar de que llevaban un año sin verse".

"La madre sale primero de la sala, yo detrás de ella. David estaba sentado al lado de Olga y, cuando pasa la madre, él se levanta y la madre pasa por delante. El niño se quedó con la cara partida", detalló el ex guardia civil reconvertido en colaborador.

Fidel Albiac en el punto de mira

Unas palabras que se añaden a las pronunciadas en el último Deluxe, con Antonio David extendiéndose entre la nula relación entre su ex y su hija Rocío, y apuntando a Fidel Albiac como causa máxima de ese distanciamiento.

El concursante aseguró que, tras una reunión con su exmujer por un problema de salud de su hijo, descubrió que "realmente no es ella la que tiene intención de hacer daño, es Fidel".

"Yo tuve una llamada de teléfono con él, cuando recién nos separamos Rocío y yo, y en esa llamada llegó a intimidarme, me amenazó, pero claro, lo hizo por teléfono. Luego me lo encontré en una ocasión y es todo lo contrario, es un tío que es encantador. Da una cara por delante y por atrás se mete en el conflicto. Me ha sorprendido que mi exmujer no haya sido capaz de frenar la situación", explicó entonces sobre la enigmática figura de Fidel Albiac.