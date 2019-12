Alex Lequio resta importancia a su ingreso hospitalario

Alex Lequio ha querido tranquilizar tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación a través de las redes sociales, al haber saltado las alarmas a consecuencia de su estado de salud. Como es sabido el hijo de Ana Obregón y Alejandro Lequio está luchando desde hace tiempo contra un cáncer.

El propio Alex no pudo asistir hace uno días a un evento solidario, debido a una recaída, y ha querido explicar cuáles han sido los motivos. "Después de la cantidad de mensajes recibidos demostrando el apoyo recibido, siempre agradecido por vuestra empatía, creo importante volver a decir que la información sobre mi estado de salud, que ha sido compartida por los medios de comunicación, no es del todo correcta. Simplemente llevo unos días con las defensas un poco más bajas, y no puedo salir de casa". Así lo aclaró.

Alex, que en ningún momento ha perdido el sentido del humor, así lo ha contado la propia Ana, quiso hacer una broma, diciendo a que nunca faltan las aplicaciones de reparto a domicilio, y está reponiendo fuerzas. Lequio ha vuelto a agradecer a todos los que se han preocupado por él, diciendo." Sois todos preciosos".