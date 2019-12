Dura reacción de Hugo Sierra a la traición de Adara: "No entiendo esa promiscuidad barata"

El giro inesperado en el trío amoroso formado por Adara, Gianmarco y Hugo Sierra ha tenido las primeras consecuencias en el exterior. El padre del hijo de la concursante ha dado por finalizada la relación y este fin de semana concederá su primera entrevista en un plató en Sábado Deluxe tras saber que la que era su pareja ha dado rienda suelta a su pasión con el italiano dentro de la casa de Gran Hermano VIP.

Antes de sentarse en el programa nocturno de Telecinco, este viernes concedió unas palabras a Sálvame Diario donde analizó la conversación que tuvo Adara y Alba en el confe sionario donde hablaron sobre la fuerte atracción que siente la concursante por Gianmarco: "Es todo lo opuesto a Hugo, es muy sexual. Gianmarco es un caballo desbocado, es un joven ardiente", le decía Alba entre risas. "Hay que ser pasional. A nosotras no nos pegaría ser otra cosa. Follas como vives. Lo que está claro es que si quieres un buen meneo: Onestini es tu hombre. Te tiene que dar lo tuyo y lo de tu prima la del Norte", dijo la ex de Feliciano López. "Esto es muy erótico. ¿Crees que estamos tan calientes que desprendemos calor?", bromeó Adara. "¡Madre mí a! Estoy más caliente que en toda mi vida. ¡Necesito una ducha fresquita!".

La picante conversación no gustó nada a Hugo que criticó "la frivolización del tema" que está haciendo Adara: "No entiendo la enajenación mental que puede sufrir dentro de una casa, pero ese cachondeo barato y esa promiscuidad barata que todo el mundo apoya. Yo seré antiguo, pero moriré así y estoy muy orgulloso de mi mismo", dijo.

Además confesó que no ha podido ver las imágenes de Adara y Gianmarco besándose: "No necesito ver una cosa que me hace mal. En cierto modo me siento liberado porque ha sido mucho el machaque y he intentado ser más flexible de lo que soy normalmente. No siento que haya jugado conmigo pero se podía haber ahorrado ese gesto. Ha sido muy torpe. Antes que nada, hay un núcleo familiar que hay que respetar y hay ciertos límites que yo no los paso ni los tolero".

Por otra parte, confesó que solo tiene "dos cosas que resolver con Adara: el tema del niño y el negocio" que tienen en común, no tiene pensado mantener ninguna conversación "del tipo sentimental".