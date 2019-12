Continua la batalla entre Elena Tablada y David Bisbal

Elena Tablada fue una de las muchas invitadas que asistió a la inauguración del nuevo espacio gastronómico de El Corte Inglés, que lo ha bautizado con el nombre de Nuevo Gourmet Experience Goya.

Está feliz por su maternidad, y así lo expresó, ya que la próxima primavera aumentará la familia. Para su marido Javier Ungría será la primera vez, mientras que para Elena será la segunda, al tener una hija con David Bisbal que pronto cumplirá 9 años.

El cantante y la diseñadora rompieron su relación al año de haber tenido a Ella, y mantuvieron una buena relación a pesar de la separación. En la actualidad la buena cordialidad ya es historia porque desde hace tres años no cesan las acusaciones y los juicios. "No quiero hablar de ese tema porque mi hija sufre", así lo expresó. "Por supuesto que no me ha felicitado por mi embarazo, lo que único que recibí fue un burofax hace tiempo pidiéndome que dejase de crear una imagen falsa como padre".

Elena no quiere hablar mas de esos temas y lo que de verdad desea es volver a llevarse bien con el padre de su hija. "Nos hemos llevado David y yo muy bien durante años, y espero que podamos conseguirlo por el bien de nuestra hija", declaró.

A Tablada se le ilumina la cara cuando se le pregunta por su marido. "Javier me aporta, paz, felicidad, y mucha tranquilidad. El balance de este primer año de matrimonio es espectacular", de esa manera tan clara lo definió.