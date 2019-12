Ágatha Ruiz de la Prada y su pareja Luis Miguel Rodríguez liquidan todos los rumores de ruptura tras las fotos del segundo con Marcia di Lele (o quizá no: fue realizado apenas unas horas antes de que estallase el escándalo). Y lo hacen con un monumental reportaje en Vanity Fair repleto de titulares. "A Luismi lo que más le gusta son los coches y las tías. Lo dice él mismo. ¿Miedo de que pueda haber otra gente? Sí, como todo", dice ella.

Dice Ágatha que Luismi es muy "mono" y que ha aparecido en un "momento crucial" de su vida. Las imágenes tomadas a las ocho de la mañana a una baja temperatura en Desguaces La Torre, propiedad del empresario, complementan un lujoso reportaje que Luismi, a quien no le gusta que le hagan fotos, se hizo llegando tarde y "a regañadientes", ya que piensa que vestir esmoquin va a provocar que se "rían" de él. Ella, sin embargo, no puso peros a posar en manga corta pese al frío.

"Luismi es muy simpático y muy cariñoso. Muy particular y muy tío. A mí me gustan los hombres así, muy tíos", dice ella. "Ágatha es la pera limonera. Es divertida, lista, curranta, una crac. Una tía impresionante. Todo lo que pueda decir de ella es poco", dice él. El reportaje se hizo solo dos días antes de que saltara el escándalo de Luismi con Marcia di Lele.

Ágatha relata cómo conoció a Luismi, un hombre de una esfera social diferente a la suya, en una fiesta de Teresa Bueyes?’. Más allá de "la M-30, la M-40, la M-50… la M-27. ‘¿Pero dónde vamos?’. Y, por fin, llegamos a Parla", dice. (...) La verdad que lo de los polígonos era un tema que desconocía. No había estado en mi vida en un desguace. Ni en Parla tampoco". Fue la propia novia de Luismi por aquel entonces, Carmen Martínez-Bordiú, quien les presentó.

El Orfidal que se tomó Ágatha

Pero, ¿cómo recibió y cómo le sentaron las fotografías a Agatha de Luismi? La revista volvió a ponerse en contacto con Ágatha para recabar su opinión. "Bueno… Anoche, cuando me enteré [del engaño], me tomé un Orfidal. Y supongo que los próximos días adelgazaré...", explicaba a Vanity sabiendo que esas fotos iban a salir.

Sobre si va a seguir con el rey del desguace de Torrejón de Velasco explica desde la madurez...: "Mira, no sé... Pero Luismi sabe que a mí este tipo de cosas no... Mañana me iré a París. Me voy a quitar de en medio unos días".

Segura y sensata daba carta libre a la revista para que el reportaje saliera... Hasta dio el titular tras las fotos preciosas realizada en el cortijo del que ha sido su pareja, en Desguaces la Torre con trajes de gala: "La extraña pareja...".

Agatha tiene mucha vida y, como si fuera una premonición, explicaba a la revista mensual: "¿Miedo de que pueda haber otra gente? Sí, como todo. Pero bueno... Tengo la suerte de tener mi vida muy montada, con las casas funcionando, y con muchos planes. En los tres años que llevo divorciada solo he cenado en casa tres días".

Por tanto, ¿qué pasaría si Agatha y Luis Miguel siguen o no siguen?... Ella lo tiene claro: "Si lo dejamos, lo echaría mucho de menos. Pero creo que podría sobrevivir. ¿Que dura mucho? Genial. ¿Que dura poco? Qué se le va a hacer".