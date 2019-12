El último giro en el escándalo de Cayetano... y sobre Karelys Rodríguez

En ¡QMD!, Elena Tablada asegura indignada que "Bisbal no me ha felicitado por mi embarazo". La diseñadora está a cuatro meses de ser mamá con su marido Javier Ungría y cuenta en exclusiva cómo va su batalla con el padre de su hija, David Bisbal, a cuenta de las imágenes en redes sociales de su hija en común, Ella. "No estoy aquí para juzgar a nadie ni para determinar si alguien es bueno o malo. Mi día a día es para disfrutar de la vida", asegura sobre cómo se toma los acontecimientos de los últimos meses.

Eso sí, Elena Tablada confiesa que "se pasa muy mal". "Con el tiempo salen todas las verdades. Hay que tener paciencia y saber darle importancia a lo que realmente la tiene", dice. Pero, a la vez, asegura tajante que "hace mucho tiempo que dejé de tener contacto con Bisbal". Hablan por el bien de su hija, pero eso es todo: "Prefiero no hablar mucho del tema porque hemos sufrido mucho. No quiero hablar de David"... como tampoco lo hace de la esposa de su ex, Rosanna Zanetti.

Además, Chenoa no tira la toalla y, tras superar un principio de cáncer de útero, cuenta que "si llegara el bebé, estaríamos encantados".

La revista Pronto se sube al escándalo de Cayetano Rivera y sus fotos en Londres con Karelys Rodríguez sin su esposa, Eva González. "Toda la verdad sobre el escándalo que indigna a Cayetano", titulan. El torero ha anunciado demandas a todos los que especulen con su relación con Karelys mientras todo su entorno se posiciona a su lado. Paralelamente, una excompañera de una época común de becaria en Canadá acusa a Karelys de ser una "cazafortunas". "Decía que se iba a las bibliotecas más de postín para conocer a chicos y a famosos que la invitaran a fiestas y que ella había venido a cazar a un tío a Madrid. Karelys es una trepa, una cazafamosos, y seguramente fue ella la que llamó a la prensa en Londres".