Frank Cuesta desata la alarma insinuando que vuelve a sufrir cáncer

El leonés Frank Cuesta, conocido por su programa Wild Frank y muy activo en su labor con los animales en redes sociales, ha publicado varios vídeos que han inquietado especialmente a sus seguidores.

El herpetólogo sufrió cáncer en el año 2015, enfermedad que consiguió superar tras someterse a un tratamiento. Frank de la Jungla apareció de nuevo sin pelo en sus últimos vídeos, obligando al presentador a salir del paso y aclarar las razones de su nuevo aspecto.

"Muchos me estáis preguntando por qué no tengo pelo. He estado malo durante un tiempo, y por la medicina que me han dado, pues se te cae el pelo de todo el cuerpo", dijo, sugiriendo por tanto que se trata de nuevo de su tratamiento contra el cáncer.

"Estoy bien, bastante mejor. Hay que pelearse con todo y tirar para adelante", dice con buen ánimo y tratando de tranquilizar a todos.

De hecho, Frank Cuesta se lanza a bromear con el antes y después de su imagen comparándose con una de sus especies exóticas. "Crocus guarris pelatus es un bicho diferente. Algunos lo confundiréis con el Crocus guarris guarris, el original. Este bicho es el mismo que el original pero se le ha caído el pelo, y como se le ha caído le pelo está muy feo. Pero tiene una característica: tiene cosas muy parecidas al original. A los dos les gusta tocar los cojones a los animales y a los dos les gusta tocar los cojones en las redes sociales"

"Es un animal que no tiene pelos por ningún lado. Le han envenenado, unos doctores que creo que le han engañado. Le dijeron: 'Te ponemos esto para que te pongas bueno'. Y se le ha caído el pelo. A lo mejor porque mucha gente le dijo que se le iba a caer".