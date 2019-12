Lola Herrera se recupera de su último gran susto

Lola Herrera se llevó hace unos días un gran susto al sufrir una lipotimia cuando estaba representado la obra Cinco horas con Mario en un Teatro de León. Parece ser que la causa es el agotamiento, y es que la actriz no para de trabajar a pesar de tener 84 años.

Su hija Natalia Dicenta fue quien dio la noticia a través de una red social. La representación tuvo que ser suspendida, y la actriz fue trasladada a Madrid, y según parece se encuentra bastante mejor, aunque le han aconsejado que debe descansar, y tal vez su regreso a los escenarios se retrase hasta dentro de unos meses.

Lola y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Es una de las actrices más emblemáticas de nuestro panorama artístico. La actriz representó por primera vez Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, hace 40 años, y desde entonces lo ha ido haciendo de manera intermitente en cinco ocasiones a lo largo de su extensa carrera profesional. Su éxito siempre ha sido totalmente rotundo.

Hace un tiempo la actriz acudió como invitada a los tradicionales almuerzos que organiza la pena periodística "Cuarto Poder", y la hablar de la obra Lola así lo definió: "Es un clásico contemporáneo, y tengo que decir que no estoy agarrada a ningún personaje, porque ni si quiera ellos son del autor. El estar en el escenario es lo que más me gusta del mundo, y conectar con la gente. Confieso que el papel de Carmen me encanta. Nos conocemos hace muchos años, he estado con ella en situaciones muy profundas. Es francamente gratificante". Así lo definió. Esperemos que, dentro de poco tiempo, podamos ver de nuevo en activo a la actriz.