La madre de Adara, obligada a leer un comunicado en directo

Helena, la madre de Adara Molinero, ha leído un comunicado a los medios de comunicación para aclarar todos los malentendidos de los últimos días. La madre de la finalista de Gran Hermano VIP 7 se ha visto obligada a ello tras haber recibido un mensaje de los abogados de Hugo Sierra pidiéndole que haga público un escrito en el que aclare sus insinuaciones en los platós de televisión y así evitar llevar su guerra a los juzgados.

"Me ha llegado un aviso de un acto de conciliación de Hugo Sierra, que es un paso previo a una demanda. Un aviso de querella ya que se siente calumniado e injuriado a través de los programas en los que yo he participado mientras he defendido el apoyo a mi hija Adara. No tengo reparo en leer este comunicado, aun más cuando mi conciencia está absolutamente tranquila. Tal y como él hizo pidiéndome disculpas en televisión por sus declaraciones en una revista, voy a corresponderle con la misma generosidad", dijo en una conexión en directo en Sálvame.

Al parecer, las declaraciones de Helena sobre la "cuestionable" actitud de Hugo con su hija y su nieto no han gustado nada a su exyerno: "Parece ser que mi intervención en los programas de esta cadena pudieron molestar a Hugo Sierra, lo cual no era mi intención. Yo hablo siempre con respeto del padre de mi nieto. Algún colaborador ha querido entender mis ‘si yo hablara’ o mis silencios como una insinuación de conductas siniestras", continuó.

Aclaró que con su frase "si yo hablara", se refería a "chismorreos e intimidades de pareja sin importancia" en los que prefería no entrar para no hacer pública la vida privada de su hija: "No hay ni ha habido nada siniestro, y pese a que Hugo Sierra ha hecho pública su vida entrando en diversos programas y yendo a diferentes platós hablando de su vida privada, yo no lo voy a hacer", concluyó.

La madre de Adara también habló sobre su relación con el padre de su hija, asegurando que no existe una guerra familiar entre ellos: "Intento no entrar en guerras porque todo el mundo sale perdiendo. El padre de mi hija tiene una forma de pensar muy diferente a la mía. Con este señor hace mucho que no hablo, no tengo una relación normal cordial puesto que es el padre de mis hijos". "¿Está utilizando a Hugo para hacerte daño a ti?", le preguntó Kiko Hernández. "No lo creo, porque si lo está haciendo no lo está consiguiendo", confesó Helena.