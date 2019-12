Acusan a Noemí Salazar ('GH VIP') de vivir en una casa okupa

La carrera televisiva de Noemí Salazar comenzó en el programa Gipsy Kings de Cuatro y este año decidió probar suerte con Gran Hermano VIP, donde consiguió ser la cuarta finalista a pesar de no ser uno de los rostros más conocidos del reality. Pero su salida del programa no está resultando muy agradable para la familia. A Noemí le está costando volver a la realidad y desde que fue expulsada sufre insomnio, mientras que su madre, Raquel Salazar, acusó a Telecinco de no darle suficiente protagonismo a la concursante.

Ahora se abre otro frente: el programa Viva la vida recogió varios testimonios de vecinos de Noemí en Vallecas que aseguran que está viviendo de okupa. Tal y como ella misma desveló en la casa de Guadalix de la Sierra, uno de sus sueños es comprarse una casa con un jardín y piscina, motivo por el que habría entrado en el concurso. "Noemí vive en una casa okupa, de ahí que esté diciendo que quiere una casa para su hija y su marido. Quiere el dinero para comprarse una casa", desveló una vecina al programa de Telecinco.

A esto se suman los supuestos problemas económicos por los que tanto Raquel como Noemí están pasando, prueba de ello la tienda de ropa que abrieron hace poco y que está abandonada desde hace meses. "No han cambiado el escaparate desde el verano. Les han echado por no pagar el alquiler", aseguraron varios testigos. "Es raro ver la tienda abierta. Viene gente de toda España, incluso se han hecho 600 kilómetros para nada. No sabemos qué es lo que pasa, pero parece una tienda fantasma".