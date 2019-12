Pilar Rubio desvela lo único que no haría para Pablo Motos

Una entrevista a Pilar Rubio en El Mundo ha servido para descubrir que es lo único que la arrojada colaboradora de El Hormiguero rechazaría hacer para el programa de Pablo Motos.

Tras cinco años sometiéndose a las pruebas del programa, aparentemente imposibles de superar, la mujer de Sergio Ramos dice no guardar muy buen recuerdo de aquella vez que se tiró de un quinto piso para las cámaras de Antena 3. Es por ello que la presentadora jamás haría puenting, sin importar cómo se pusiera Pablo Motos al respecto.

No obstante, eso no quiere decir que Pilar Rubio esté descontenta con su labor en El Hormiguero. "Yo creo contenido y recibo un feedback que me sirve mucho", dice al respecto de su trabajo y de su voluntad de seguir llevándolo a cabo.

Pilar Rubio a punto de tirarse | Antena 3

"Estoy en esto porque me divierte, me incentiva y me hace feliz. El día que no pueda jugar, lo dejaré", explica.

Una postura que se repite a la hora de afrontar las Navidades, que naturalmente pasará en familia. "Hay gente que se deprime porque piensa que tiene que estar feliz y con su familia y no puede. Tenemos que dejar de mitificar las Navidades, si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué mas da?".