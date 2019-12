Gonzalo Miró ha estado todos estos días en el centro de la polémica por unas supuestas declaraciones que hizo sobre Albert Rivera. Y es que desde que el expolítico y Malú anunciaron por sus redes sociales que estaban esperando el primer hijo en común, muchos han sido los comentarios que ha recibido la pareja por parte de personalidades públicas.

Ahora, Boris Izaguirre ha querido defender a su amigo por unas palabras que se le han atribuido y a Gonzalo... y que son en realidad de Boris.

"Yo fui invitado al programa de Gonzalo y me estaba entrevistando a mí y yo di unas opiniones que yo tengo sobre Albert Rivera, y creo que esas opiniones son mías, las que le han atribuido a Gonzalo, y no es verdad. Él no las dijo" ha explicado el venezolano.

Boris Izaguirre ha querido sacar las garras por su amigo y ha aclarado que las palabras por las que se ha criticado tanto al periodista eran suyas: "Lo que se dijo de Albert Rivera y Malú lo dije yo, no Gonzalo".

El anuncio de Campofrío

Independientemente de la polémica en la que se ha metido a Gonzalo Miró, Boris Izaguirre está pasando por un momento maravilloso. Es uno de los protagonistas del nuevo anuncio de Campofrío, lo que para él es un sueño: "Yo creo que es un sueño hecho realidad, cuando tú piensas que te llamen y te llaman, es algo increíble".

Parece que su paso por MasterChef le ha venido muy bien porque está dispuesto a encargarse de la cocina estas Navidades: "Maravillosas, sobre todo porque este año sí voy a cocinar, el año pasado me quedé a las puertas de conseguirlo, pero este año me toca cocinar y he convencido a Rubén de que sí sé cocinar".