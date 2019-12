Primeras palabras de Cósima Rámirez tras la reconciliación de Ágatha y Luismi

La reconciliación de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez ha causado un gran revuelo dentro del mundo del corazón. Las imágenes de la pareja paseando de lo más acaramelada en Aranjuez han servido para dar carpetazo a la crisis que vivían desde hace unas semanas.

La publicación de unas fotos de Luis Miguel con la actriz Marcia di Lele, exnovia de Kiko Rivera, hizo saltar por los aires la relación tan idílica que parecía mantener con la diseñadora. Completamente rota, Ágatha decidía poner tierra de por medio y refugiarse en París. Unas semanas de reflexión que le van valido a la diseñadora para dar una segunda oportunidad a su pareja.

Su hija Cósima se mostró en un primer momento reacia a esta reconciliación, y ahora la joven ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que no le ha sorprendido nada pero que "no es un tema" que le concierna. "Y a vosotros tampoco. Menudas tonterías, ¿no? Es que no tiene ningún interés la cosa para mí ni para vosotros", señaló mientras huía de las cámaras intentando disimular la tensión que reflejaba su cara.

Unas declaraciones que evidencian que Cósima no está contenta con la reconciliación ya que hace unos días se mostraba satisfecha con la decisión de su madre de romper con el empresario. "Ella está fenomenal. Totalmente liberada de su relación. La relación en estos momentos es que cada uno está ahora por su lado. Es lo mejor. No es tolerable lo que le ha hecho a mi madre. Eso no se debe permitir", dijo.