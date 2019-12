Filtran unas polémicas imágenes de Diego Matamoros en una discoteca

Los rumores de infidelidad siguen rondando al matrimonio formado por Diego Matamoros y Estela Grande. Desde la entrada de ella en la séptima edición de Gran Hermano VIP los rumores sobre supuestas deslealtades por parte de Diego no han cesado en ningún momento. Si hace unas semanas, antes de la expulsión de Estela de la casa de Guadalix de la Sierra, la extronista Lola Ortiz afirmó haber tenido algo con Diego, ahora salen a la luz una imágenes que vuelven a poner en tela de juicio la fidelidad en el matrimonio.

El programa Sálvame emitió unas imágenes en exclusiva en las que se ve al hijo de Kiko Matamoros acompañado de una joven llamada Anaís en una discoteca. Según los testigos el bar estaba casi vacío cuando Diego llegó y se sentó junto a dos jóvenes. Allí charlan animadamente hasta que comienza "a mirarse con una de ellas que finalmente le toca la cara". Sálvame se puso en contacto con la chica de las imágenes que negó todo diciendo que son "solo amigos" y "nada más", colgando inmediatamente el teléfono.

Estela Grande acudió este miércoles a El Programa de Ana Rosa y opinó sobre las polémicas imágenes arrojando algo de luz al tema: "Creo que tenemos que poner cabeza a estas situaciones. Yo estaba en El Debate de GH VIP en Telecinco. Diego me acompañó hasta el plató pero se fue. En esas imágenes está con mi grupo de amigos. Ella es amiga mía. Vamos a relativizar las cosas. Estaba tomando algo con amigos que tenemos en común", aclaró.

En su entrevista también tuvo unas palabras para Lola Ortiz, que tras negar en repetidas ocasiones su affaire con Diego, finalmente aseguró que había ocurrido: "Lo único que aportó es una botella de agua donde supuestamente habría restos de mi marido. Hay que tener un poco de cordura. No me lo creo". Aseguró que está muy unida a su pareja: "Estoy muy tranquila. Diego y yo estamos muy bien, estoy genial" y añadió que los rumores no han afectado a su matrimonio.