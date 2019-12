Paula Echevarría: "Con Miguel, las piezas están perfectamente encajadas"

Paula Echevarría asistió a la copa de despedida de la serie Velvet, en la que la actriz ha dado vida a Ana, un papel en el que según comentó ha tenido una gran implicación." Me da mitad pena y mitad alegría, al recordar con mis compañeros muchos momentos vividos. Ha sido una serie, que me ha dado mucho nivel profesional. Ha sido un antes y un después en mi carrera, y lo que de verdad me llevo es una gran familia, y a todos estos elementos, que ya somos muy amigos. De verdad es que es una familia estupenda". De esa manera tan cariñosa lo definió.

La actriz está feliz, pensando en la Navidad. "Me encanta, empiezo a poner el árbol en septiembre, y me iré unos días a casa de mis padres, y le diré a mi madre que me haga sopa de marisco, también iremos unos días con la familia de Miguel. Todavía no se lo que haremos en día de Nochevieja, lo que sí tengo muy claro que yo me pondré el brilli-brilli, que es lo que más me gusta". Comentó entre risas.

Al preguntarle cómo definiría el balance del año que termina así lo definió. "Un año tranquilo en todos los sentidos, y para el 2020, le pido paz y salud, y a nivel personal, tener más tiempo para ir a Asturias".

Paula, esta ‘pendiente de rodar un par de miniseries, para el nuevo año, y a parte está muy satisfecha del anuncio de ropa interior de la firma italiana Intimissimi, en la que se le puede ver en cualquier vaya publicitaria. "Estoy encantada, además solo se ve un trocito de sujetador, porque llevo una bata encima. Es una foto graciosa, y nada provocativa". Contó.

Con el futbolista Miguel Torres, no le puede ir mejor. "El balance no puede ser mas positivo, lo hace todo muy fácil, y las piezas están perfectamente encajadas".