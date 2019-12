Ares Teixidó publica su imagen más provocadora en Instagram

Me dijo que era una tortura para él hacerme esta foto. Nos reímos mucho. Ahora pienso que ojalá todas nuestras "torturas" hubiesen sido como esta. ¡A mi ya me tocó la lotería muchas veces! Este instante, este viaje, fue una de ellas

A post shared by Ares Teixidó (@aresteixido) on Dec 22, 2019 at 12:55am PST