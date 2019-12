Marta Sánchez se defiende tras ser machacada por compararse con Rosalía: "Sí, tuve una gran época de éxitos"

La cantante Marta Sánchez se convirtió en blanco de las iras de los internautas el pasado viernes, cuando, en una entrevista en La Voz de Galicia sostuvo que ella fue "una Rosalía para mi generación". "Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida", decía la artista, recordando cómo en los ochenta y noventa se convirtió en "un fenómeno social en España" y era considerada "sex symbol".

La comparación indignó a numerosos tuiteros que no dudaron en atacar a Sánchez por comparar sus éxitos con los de la joven artista catalana y su repercusión internacional.

Para salir del paso de los intentos de ridiculizarla menospreciando sus logros, Sánchez ha publicado en su perfil de Instagram una conversación con el periodista de La Voz que la entrevistó y que eligió precisamente ese titular para su entrevista, desatando la polémica.

El periodista primero se lamenta de la polémica creada y luego critica a esos haters, "en su mayor parte millenials que no tienen ni idea de quién eres". "Espero que te quedes con la muchísima gente que te ha manifestado su apoyo y que te ha reconocido lo que conseguiste en unos años en los que no había internet, ni youtube, ni spotify, ni redes sociales, que es de lo que ahora se valen la mayor parte de los artistas", dice el periodista. En efecto, aunque fueron los menos, muchos internautas salieron en defensa de la cantante y no encontraron tan exagerada la comparación.

Sánchez apunta que en la entrevista se habló de su carrera "de 34 años". "Y sí, tuve una gran época de éxitos, tanto en Olé, Olé como en solitario. Yo no miento ni npretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no". Termina la cantante diciendo que a ella Rosalía le "encanta" y "suena en casa a todas horas".