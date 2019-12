Miriam Sánchez comparte el resultado de sus operaciones estéticas

Miriam Sánchez sorprendió al mundo cuando reapareció el pasado verano con una imagen completamente diferente a la que nos tenía acostumbrados. "Me voy a realizar una Lipo Vaser (técnica basada en hacer líquida la grasa del cuerpo para facilitar su extracción) de varias zonas: papada, abdomen, flancos, cara interna de los muslos y brazos. Mi objetivo verme de 10", contó antes de someterse a cirugía y reaparecer en televisión para contar el infierno de vida que ha llevado en los últimos años.

Estos días la exactriz porno ha mostrado el resultado de sus operaciones en Twitter y está muy contenta con el resultado. "No me he hecho photoshop. He caminado y sobre todo he dejado de comer pezuñiga... Centro Ceme me ha operado, pues claro. Los mejores de Madrid. 8 kilos menos", comentó con una foto en la que se aprecia una notoria bajada de peso. "Dieta sana pero sin privarse de nada, sin privaciones ni locuras. Para personas con trastorno alimentario como fue mi caso".

No me he hecho fotoshop. He caminado y sobre todo he dejado de comer pezuñiga... @CentroCEME_ y Coño me han operado , pues claro . Los mejores de Madrid. 8 kilos menos . pic.twitter.com/hr51xY4BlQ — Miriam Sánchez (@miriamsancam82) December 19, 2019

De frente . @CentroCEME_ no hay q dejar dieta sana pero sin privarse de nada, sin privaciones ni locuras. Para personas con trastorno alimentario como fue mi caso pic.twitter.com/5BOe3NuRQI — Miriam Sánchez (@miriamsancam82) December 21, 2019

En su última aparición en televisión de la mano de Sábado Deluxe, Miriam Sánchez habló sinceramente del calvario por el que ha pasado durante los últimos años. "Otra persona con otra genética se hubiera ido. He sido adicta a la cocaína durante 8 años. He estado a punto de hacer muchas tonterías", desveló.

"Mi expareja me obligaba a hacer ayunos de tres días. Me quería ver muy delgada y no me dejaba comer. Cuando quise terminar con él me daba atracones de comida y lo vomitaba, porque sé que no le gustaba, por eso caí en la bulimia", explicó Miriam ante la perplejidad de los colaboradores y la presentadora María Patiño. Como consecuencia, Miriam llegó a engordar hasta 14 kilos, sumando a lo anterior adicciones como el alcohol y los ansiolíticos, alcanzando niveles de consumo muy graves.