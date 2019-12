La sonrisa delata a Alba Carrillo tras salir de casa de su novio

Recuerdo las navidades pasadas desde Nueva York. Mi deseo fue que vierais la vida desde el piso 102 del Empire. Espero que se haya cumplido y que hayáis tenido el mundo a vuestros pies. Los Carrillo, os deseamos una Felicísima Navidad y un año lleno de sueños cumplidos!

A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) on Dec 24, 2019 at 1:18am PST