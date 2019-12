La sensual y pasota felicitación de Amaia que arrasa en internet

Amaia Romero ha vuelto a la carga, y lo ha hecho muy en su estilo. La ganadora de Operación Triunfo ha sorprendido con una peculiar felicitación de Navidad en la que posa en lencería roja sobre la cama.

Un selfie, el de Amaia, en el que muestra su atractivo pero, a la vez, se aleja de otras intentonas de famosos varios de felicitar la Navidad de una manera sensual.

La fotografía de Amaia Romero, cuyo disco "Pero no pasa nada" se ha demorado hasta la extenuación, coincide con la viralización de las estrofas aún sin título del que será su último tema, que la ex de Alfred cantó en su multitudinario concierto del Liceu de Barcelona.

"Hoy saldré con mis amigos y ligaré un montón, pero sin corazón. Esta mañana me he despertado y no he pensado en ti, pero me he acordado de lo que eres para mí", reza la letra de este nuevo tema que presumiblemente será lanzado comercialmente a lo largo de 2020.

El escueto comentario que acompaña a la imagen, "Feliz navidaaaaaaad", no hace sino destacar aún más la gran virtud de Amaia: conectar con muchos seguidores y fieles con muy pocas palabras.