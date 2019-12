Pilu, tía de Adara Molinero, trata de explicar qué le pasa a su sobrina

Pilu, persona clave en la historia de Adara Molinero, acudió esta semana a Sálvame para tratar de aclarar algunas de las contradicciones de la ganadora de Gran Hermano VIP en su entrevista para la revista Lecturas. Un texto donde la joven dice una cosa y su contraria, o lo parece: por un lado dice estar enamorada de Gianmarco pero tampoco cierra la puerta a una reconciliación con Hugo, su pareja y padre de su hijo.

"Adara está en un punto stand-by, está fatal", dijo Pilu sobre el estado actual de su sobrina, que acaba de desplazarse a Mallorca para ver a su hijo (y donde no fue recibida, pese a todo, por Hugo). "No ha tomado una decisión de nada, solo se ha ido a su casa para estar con su bebé e intentar llevarlo lo más tranquila posible". Pilu ha querido subrayar que la respuesta no está fácil, o que no llegará en tan corto plazo de tiempo tras haber salido de la casa.

Pilu provocó la incredulidad de algunos colaboradores al asegurar que Adara no es que descarte reconciliarse con el italiano, sino que "no ha tenido oportunidad de hablar con él". El joven, desconsolado tras la conducta de la chica al día siguiente de ganar GH VIP, ha huido a Italia para pasar allí las fiestas. Algo similar a Adara, a quien lo que le apetece ahora mismo es "quedarse en casa, de momento".

En opinión de la tía de la exazafata, a quien parece esperarle un futuro estelar en los platós tras GH, ella está profundamente enamorada de Gianmarco. Y cree que se han "malinterpretado" profundamente sus palabras en la entrevista del lunes en Lecturas. "Adara ha salido de la casa enamorada, pero es que a Hugo no le tiene que odiar", explicó.

"Se ha malinterpretado a Adara, ¿arrepentirse de besarle?", dijo sobre su despedida de Hugo en el programa, unas imágenes que no gustaron nada a Gianmarco. "Si le quiere es porque es el padre de su hijo y no le ha hecho nada para odiarle, ¿quién ha dicho eso?", se preguntó Pilu, que ha interpretado que su sobrina no cierra, en absoluto, las puertas a reconciliarse con, en realidad, ambos hombres.