Gema López y Kiko Hernández sonsacan a Makoke las mentiras de su ruptura con Tony Spina

"Estoy sola", se cansó de repetir Makoke en Sálvame diario ante las reiteradas preguntas sobre su ruptura con Tony Spina. La ex de Kiko Matamoros trató de despejar rumores sobre si aquel tuvo algo que ver ("deja a Kiko en paz", le espetó a Kiko Hernández) y sobre si la diferencia de edad hizo mella en la convivencia.

"Ya lo he explicado, no es tan difícil entenderlo. Las parejas empiezan y terminan, algunas duran cinco años, otras diez y otras eternamente. Difícil, pero también existen", explicó una acorralada Makoke el día antes de Navidad sobre su ruptura con el tronista, que irrumpió en su vida tras el final de su larga relación con Matamoros y su paso por GH VIP.

Makoke, eso sí, se topó con el escepticismo de Kiko Hernández y Gema López. El primero aseguró que "cuando tIenes un tipo de 27 años que solo quiere hacer realities de qué hablas con él en una cena". Ella respondió, muy segura de sí, que se trataba de un menosprecio al musculoso Tony Spina: "Ese es tu concepto, no es la persona que tu crees. Le estás infravalorando bastante en ese comentario, estoy convencida de que no lo conoces".

Makoke atribuyó muchos de los rumores que circulan sobre su ruptura a conversaciones entre Rafa Mora y Suso, "que son amigos y lo comentan, y no sé qué les ha hecho Tony". Que éste no se haya ido a Gran Hermano Italia, como se rumoreó, en realidad solo se trata de un desacuerdo económico con la cadena que llevó a Tony a "declinar la oferta".

¿Por qué, entonces, rompió con Tony, cuál es la razón concreta? "A lo mejor antes había una familia, hijos y cosas en común que eran más complicadas. No es lo mismo separarse así que cuando no compartes nada. Es todo mucho más fácil", dijo comparando la situación con la que vivió con Kiko Matamoros. Señaló, eso sí, que cuando algo empieza ya a perdurar más en el tiempo empiezas a ver cosas que no te gustan".

Algo que alarmó a los colaboradores, que trataron de tirar de la lengua a Makoke. "Son tonterías, no te lo voy a decir. Hay muchos acuerdos en el día a día e intmidades que no voy a contar". Lo que sí dijo, por activa y por pasiva, es que no hay terceras personas...

Algo que Gema López y, de nuevo, Kiko Hernández desmintieron. De hecho, se sabe hasta "el lugar donde trabaja la persona con la que tú estarías. Una sala muy conocida de Madrid", dijo Gema... antes de que Kiko dieran el nombre: el DJ de la Fortuny. "Lo sabe todo Telecinco", dijo un tajante Kiko Hernández. "Habré ido dos veces este año", dijo una incrédula Makoke.

En todo caso, rumores similares circulan también sobre Tony Spina, que estaría ya manteniendo un nuevo romance con otra chica. Gema López, irónica, preguntó a Makoke si "ponía la mano en el fuego sobre si esa chica no va a hablar". Ella no lo hizo, pero desmintió su existencia.

Makoke se reiteró en su decisión de vivir la soltería tras muchos años con pareja. Atrás queda su relación con Tony Spina, al que conoció durante la sexta edición de Gran Hermano VIP. Aunque dentro de la casa de Guadalix de la Sierra negaron que hubiese algo más entre ellos, la química fue más que evidente y una vez terminado el concurso decidieron darse una oportunidad.