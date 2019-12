Tensión y una cobra en el reencuentro de Adara y Gianmarco

La cobra de Bisbal a Chenoa ha quedado borrada para siempre tras lo ocurrido el jueves en el último debate de GH VIP. Adara Molinero y Gianmarco se reecontraron por primera vez en un plató y hubo tensión, mucha tensión y ninguno de los ruidosos besos que se prodigaban dentro de la casa de Guadalix para sorpresa de la pareja de ella, Hugo Sierra.

De modo que lo que recibió la ganadora del concurso fue una gigantesca "cobra" del italiano, que se retiró en el momento de juntar las caras. Claro que Adara no se quedó atrás en su conversación ante el presentador Jordi González. "No me ha escrito. Te he escrito por Instagram. Tú no me has escrito", dijo él, humillado. "Te he dicho gracias", contestó una seca Adara, negando la mayor.

Todo versó en torno a las contestaciones que ambos se han dado... o no. Hay que señalar que este debate se grabó muy pocas horas después de la final, por lo que la decisión de Adara de volver con Hugo, aunque se rumiaba, aún no se había materializado como ahora.

Detrás de todo esto, unas conversaciones de Helena, la madre de Adara, sobre el italiano, que hizo una serie de comentarios sobre la odisea judicial que le esperaba a la joven con Hugo Sierra si las aguas no volvían a su cauce. Helena, durante la propia final, manifestó su claro desacuerdo si su hija decidía volver con Gianmarco.

"Mi madre le pidió algo que sabía que me iba a perjudicar mucho y tú lo hiciste", dijo ella después de la cobra y sobre los comentarios públicos de Gianmarco en la final, descubriendo las razones de esta frialdad mutua.

No es el único Hugo que Adara tiene en contra, ya que Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez y amigo íntimo de la joven durante el concurso, se ha convertido ahora en una verdadera pesadilla para la ganadora de Gran Hermano desvelando todos sus secretos y arremetiendo duramente contra ella.

Y con esto y un "hasta pronto" de Jordi González, que saldaba así algunas dudas de fans debido a la crisis de anunciantes por la gestión de la cadena del supuesto abuso a Carlota Prado, Gran Hermano VIP se despidió hasta su siguiente edición.