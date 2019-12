Descubren el lío secreto que pudo tener Antonio David dentro de GH

Mucho se ha hablado y escrito de los líos familiares de Antonio David Flores con Rocío Carrasco. Pero bastante menos de su paso por Gran Hermano VIP, y sobre todo, del dato que en el último debate del jueves deslizaron Alba Carrillo y Noemí Salazar: al exguardia civil le salió una "pretendienta" extremadamente popular en la casa de Guadalix de la Sierra.

El nombre de esa admiradora no tan secreta, Irene Junquera, que fue expulsada en los primeros compases de este recién finalizado GH VIP 7. La propia presentadora se vio obligada entonces a aclarar el tema, asegurando que le "hacía gracia" pero que de ahí a gustarle "había un trecho".

"No es así, lo he hablado con Antonio David Flores. Al principio del concurso dije que el que más me había sorprendido era él y que me hacía gracia porque me llevaba bien… de ahí a gustarme hay un trecho. Eso es totalmente incierto", dijo Junquera en el debate, despejando todo asomo de rumor.

Antonio David, felizmente casado con Olga Moreno, observaba la situación en silencio y con cierto aire de timidez, asegurando además que no era consciente para nada del asunto. "No me lo dijo a la cara", dijo, zanjando el tema explicando que en todo caso no habría habido nada entre ellos.

Antonio David, precisamente, reconoció hace unos días en el polígrafo del Deluxe que fue infiel a su esposa, Olga Moreno, algo que el polígrafo de Conchita subrayó como cierto.