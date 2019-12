Irene Rosales rompe a llorar al contar el drama familiar que está atravesando

Irene Rosales no atraviesa una buena época en su vida y así se lo hizo saber a Emma García durante este fin de semana en el programa Viva la vida. La presentadora se interesó por la colaboradora al notar que durante los últimos días la había visto "baja de ánimo". Irene, sin apenas poder articular palabra, quiso dejar claro que no está relacionado con "Kiko ni con nadie", pero son unas fechas "complicadas" para su familia.

"Está todo bien, pero no estamos pasando una buena situación de salud en mi familia", dijo entre lágrimas sin querer entrar más en detalles. Irene confesó que prefirió ausentarse de la comida de Navidad debido al dolor que le provoca recordar a gente ya desaparecida: "Yo intento perderme todas las celebraciones que puedo. Ahora mismo en mi casa hay una situación familiar complicada y prefiero estar en mi casa".

Tampoco asistió a la polémica cena organizada en Cantora a la que asistió Omar Montes con su familia: "Yo tampoco estuve", dijo, aunque no duró en defender a su suegra de los que critican el "feo" a su hija Chabelita: "Quizás no es necesario, pero para mi no es una provocación. Omar e Isabel tienen contacto y querían verse. Como mi suegra no puede desplazarse le dijo 'Omar vente un día a casa' y a la familia de Omar le hacía mucha ilusión conocer a mi suegra".