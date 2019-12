La insólita hazaña de José Mota en TVE y su reconciliación con Millán Salcedo

Vuelve para despedir el año uno de los referentes del humor más importantes de nuestro país, José Mota. El cómico regresa a La 1 con el especial de Nochevieja 31-D: Un golpe de gracia después del éxito de Retratos salvajes, Bienvenido Mister Wan-Da, Operación And The Andarán o Resplandor en la Moncloa, de años anteriores.

Esta vez el cómico se ha propuesto hacer algo insólito hasta ahora en la televisión española: reunir al mayor número de humoristas que se han dado cita hasta ahora en un mismo programa. "Se trata de una idea que arranca cuando a la gente de la calle le roban la sonrisa. Los cómicos dan un paso al frente e intentan devolver al pueblo esa sonrisa que les han arrebatado", comentó durante la rueda de prensa que ofreció TVE para presentar su programación navideña y a la que asistió Chic. "El concepto del especial me vino a la cabeza tras decidir que no quería hacer más comedia política. Aunque todo ocurre en el Congreso de los Diputados, es el especial donde menos parodia política hay".

Entre los humoristas de "hoy y siempre" que aparecerán en el especial se encuentran el señor Barragán, Fernando Esteso, Félix el Gato, Jaimito Borromeo, Mariano Mariano, Manolo Sarriá, Las Virtudes, Pepe Viyuela, las Supremas de Móstoles, Leo Harlem, Florentino Fernández e incluso Josema y Millán Salcedo, los míticos Martes y 13, entre otros.

Especialmente emotivo será su reencuentro con Millán, con el que tuvo "malos entendidos" en el pasado: "Hace dos años, Millán y yo establecimos lazos muy estrechos y ahora tenemos una relación muy bonita. Con Josema hace años que somos amigos. Tenía un personaje hecho para Millán pero no pudo hacerlo porque todavía estaba recuperándose (sufrió una crisis epiléptica en verano) pero sí vino a cerrar el especial con Josema y conmigo (…) Con Millán hubo malos entendidos en el pasado que afortunadamente están aclarados. Además de admirarle como cómico, lo respeto y quiero muchísimo. Hoy en día es uno de mis mejores amigos".

Por el momento descarta volver a embarcarse en un programa semanal, como hiciera hace unos años con La hora de José Mota en TVE: "Es este momento no me apetece. Quiero volcar mi tiempo en la ficción. Han sido años haciendo programas semanales y me apetece hacer otra cosas. Continúo con los especiales de Nochevieja porque puedo dedicarles más tiempo".

Se tratan de las navidades más tristes para el humorista, que en febrero de este año perdió a su madre Amalia a los 85 años de edad: "Faltan los dos por primera vez", comentó. "Les debo todo, la persona que soy. Han sido y serán mis referentes siempre".