María Teresa y Bigote: crónica de una ruptura anunciada

Demasiado silencio en las últimas semanas, ninguna aparición pública juntos desde agosto y explicaciones vagas sobre el paradero del humorista hacían presagiar que algo no iba bien en la relación de María Teresa Campos y Bigote. Tras cinco años largos de noviazgo, la periodista anunciaba este fin de semana, comunicado mediante, el cese (definitivo) de convivencia.

Hola es la única revista que se apunta la exclusiva. Según el semanario, la decisión se tomó hace unas semanas, y el cómico abandonó el domicilio de María Teresa después de celebrar su setenta cumpleaños el pasado 29 de noviembre.

La revista recuerda que María Teresa y Edmundo han vivido bajo el mismo techo desde que empezó su relación en 2014, y que él fue su gran apoyo cuando la presentadora sufrió un ictus cerebral en 2017. Ahora se desconoce qué hará el actor: si volverá a su Chile natal o si vivirá en el polémico apartamento que posee en Madrid y en el que fue fotografiado por Diez Minutos en plena relación con Teresa despidiendo en la puerta a diferentes damas.

Rociíto y Fidel, arruinados

Lecturas sorprende con una exclusiva que, de ser cierto todo lo que se rumorea, les va a suponer una demanda segura. Rociíto y su marido tienen fama de llevar a los tribunales a todo el que osa mencionarles.

Según la revista, el matrimonio está "en números rojos" y Fidel Albiac ha sido embargado. "Las deudas ahogan a la pareja", leemos. La de Fidel con la Agencia Tributaria asciende a unos 150.000 euros y Rociíto tiene pendiente de pago un millón y medio de euros correspondiente al impuesto de transmisiones patrimoniales generado al recibir la herencia de su madre.

Lecturas también explica que el marido de Rocío Carrasco es el accionista único y administrador de la sociedad que posee la residencia de la pareja en la urbanización Valdelagua, en Madrid, además de dos viviendas en Sevilla. A nombre de ella estarían "solo" dos fincas en Chipiona, a pesar de que Rociíto es la gran beneficiaria del testamento de su madre.

Ana Boyer y Fernando Verdasco bautizan a su hijo

La familia Preysler vuelve a la portada de Hola una semana más, esta vez con motivo de la celebración en Madrid del bautizo del hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Para que la exclusiva tenga algo de enjundia, la pareja posa en la mayoría de las fotos con Tamara Falcó, Isabel y Mario Vargas Llosa. El premio Nobel, protagonista de nuevo de esa prensa rosa que llegó a criticar tanto en su día.

Ante un auditorio escaso (apenas media docena de familiares), la mediática familia sonríe a cámara mientras Ana Boyer es la encargada de hacer las declaraciones pertinentes.

La menor de los hijos de Preysler explica que el niño no va a tener padrinos al uso, sino dos madrinas: su tía Sara Verdasco, hermana del padre de la criatura (cuyo marido, Juan Carmona, no aparece en las fotos) y su tía Tamara Falcó, que no se ha encargado de la cena a pesar de ser una experta cocinera tras su paso por Masterchef.

El pasíllo de los Urdangarín-Borbón

Hola recoge el paseíllo de los Urdangarín-Borbón al completo el pasado día de Navidad. Qué se le puede reprochar a un convicto que, en sus primeras horas de permiso penitenciario, acude acompañado por toda su familia a misa.

La revista habla del "primer paseo en libertad, tan enamorados como siempre" de Cristina de Borbón y su marido, y de la normalidad que intentaron aparentar. Sin embargo, según La Otra Crónica de El Mundo, esta escenificación del regreso del cuñado del rey a la vida pública no ha sentado nada bien en la Zarzuela.

Cóctel de noticias

Vicky Fede o Jorge Bárcenas, amor en Baqueira. La pareja ha pasado unos días en la estación de esquí como dos jóvenes más de su edad. Lecturas publica un extenso reportaje gráfico de ambos con pinta de estar pasando mucho frío.

Fernando Fernández Tapias reaparece en Palencia. Tras varios meses apartado de la vida pública, vemos al empresario en las páginas de Hola junto a su mujer, Nuria González, y sus dos hijos pequeños. La familia ha pasado las fiestas en Castilla, la tierra natal de Nuria.

Jorge Javier cenó solo en Nochebuena. El presentador estrella de Telecinco escribe una columna muy divertida en su revista, Lecturas, en la que relata cómo han sido sus vacaciones navideñas en alguna playa, probablemente caribeña, a la que ha viajado sin ninguna compañía. El mayor problema: no poder echarse crema en la espalda.

Gerard Piqué se baña en calzoncillos. No hay nada más cutre que darse un chapuzón en ropa interior. Es lo que ha hecho el futbolista catalán, que se metió en el agua con su prenda de Dolce & Gabanna durante un paseo con su familia por la playa de Miami. Shakira prefirió permanecer vestida caminando por la arena.

Raquel Bollo quiere casarse. La portada de Diez Minutos está a caballo entre una publicación del corazón y la desaparecida Interviú. La colaboradora de Telecinco posa en una entrevista exclusiva con un generosísimo escote anunciando sus intenciones maritales para el año que va a comenzar.

Antonio Tejado se casa. Exclusiva de Semana, que lleva a portada que el hijo de María del Monte (y exyerno de Rosa Benito) ha viajado a París para pedirle matrimonio a su última novia, Marina.

Por cierto que Rosa Benito, según publica también Semana, ha vendido su ático de Chipiona y ha saldado su deuda con Hacienda. 2020 está llamado a ser su año, dice la revista, que añade que la que fuera cuñada de Rocío Jurado "ha recuperado el control de sus finanzas e iniciado una entusiasta etapa en los platós". Es Navidad.