Tony Spina aclara los rumores sobre el motivo de su ruptura con Makoke

Tony Spina y Makoke no se van a comer las uvas juntos. La ex de Kiko Matamoros anunciaba hace unos días que había dado por finalizada su relación con el modelo italiano y ex concursante de Gran Hermano VIP y Supervivientes. Makoke se sinceró en el programa Viva la vida en el que colabora y explicó que su ruptura se había producido de manera completamente amistosa.

Aún así, algunas voces apuntaron que Tony podría haber sido desleal a su pareja. Algo que ambas partes no han tardado en desmentir. Es más, en el partido de fútbol solidario que organizó la Fundación Atlético de Madrid, el italiano señaló ante las cámaras de Europa Press que en su separación "no ha habido terceras personas". Además, aseguró que el final de su relación con Makoke se debió diferencias entre ellos: "Ha habido diferencias entre nosotros, y ya está. Pero que hasta aquí he llegado".

Unas palabras reconciliadoras que llegaron horas después de sus reproches a Makoke en Viva la vida: "No estaba enamorada y ahora estoy decepcionado. Me dijo que quería estar sola y ser libre. Estoy en un estado de tristeza y melancolía".