Chicote, muy enfadado antes de sus Campanadas con Cristina Pedroche: "Tu pregunta es muy poco elegante"

Falta unas horas para cambiar de año, de década y descubrir el vestido que lucirán todas las presentadoras de las Campanadas: Anne Igartiburu, Paz Padilla, Cristina Pardo y como no Cristina Pedroche. Tanta expectación genera el vestido de la presentadora Atresmedia que no se habla de otra cosa ya sea para bien o para mal mientras ella continúa con su estrategia de generar expectación.

Su compañero de terna Alberto Chicote sabe figurar como maestro de ceremonias de forma intachable y por eso, la cadena ha vuelto a confiar en él un año más. Para el prestigioso chef supone una gran emoción: "No aburre (presentarlo varios años y no estar con la familia en casa). Para mí es un regalo y no he dudado nunca muchos segundos". Chicote asegura que lo disfrutan al máximo: "Para mí es un fiestón y es formar parte de algo muy grande que están viviendo millones y millones de españoles y decir: '¡Formo parte de esto!'".

Hace unos días, Cristina Pedroche aseguró que no podría llevar ropa interior con el vestido que lucirá en la última noche del año, anécdota que el colaborador de Espejo Público Saúl Ortiz aprovechó para preguntar al cocinero durante su visita al programa este lunes: "¿Tú vas a llevar ropa interior?". Visiblemente molesto, el compañero de Cristina Pedroche contestó con tono serio: "¿De verdad que me estás preguntando eso?".

"A Cristina se le pregunta todos los años si lleva ropa interior...", dijo entonces Ortiz. "A mí nadie me pregunta si llevo calzoncillos. Es del todo evidente, y a mí no se me ocurriría preguntarte si llevas seis calzoncillos o no porque es una pregunta muy poco elegante", concluyó Chicote. El colaborador dijo al cocinero de que se había tratado de una broma, quitando hierro al asunto y continuando con normalidad la entrevista.