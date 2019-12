La relación que Bigote Arrocet habría ocultado a María Teresa Campos

Kiko Matamoros aportó este lunes nuevos y reveladores datos sobre la sonada ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Según el colaborador de Sálvame, durante los años que ha durado la relación, han ocurrido "cosas que aún no se conocen", entre otras, habla sobre una supuesta relación del chileno con una "señora que tiene un bar en Vallecas y está casada".

"A Edmundo se le han adjudicado varias relaciones durante el tiempo que ha estado con María Teresa Campos. Me consta otra que no ha salido ni ha sido pública, fue al principio de la relación y la solapó, como suele ser lo habitual, con una señora de Barcelona. En este caso se trata de otra señora que tiene un bar en Vallecas, está casada y por ello no voy a dar más datos", aseguró.

El tertuliano también aseguró que Bigote "no ha ido más que a su bola", al menos en el aspecto económico. El humorista habría frustrado en una ocasión la venta de la casa de María Teresa: "Se la cargó porque se metió por medio pidiendo una comisión de 800.000 euros cuando la operación estaba casi cerrada. Teresa quiso alquilar una vivienda para estar cerca de sus hijas y este señor se niega a trasladarse. Este ha mirado únicamente por sus intereses y le han importado un pepino las necesidades económicas de su pareja. Me parece bien que sus hijas no hablen claro pero sus amigas siempre han disparado en esa dirección".

"¿Tú crees que Terelu y Carmen han sido conscientes de que Edmundo ha utilizado a su madre?", preguntó Carlota Corredera a Matamoros. "Por supuesto y desde el minuto uno", contestó. "Terelu y Carmen están encantadas de que Bigote Arrocet haya volado del nido. No hablan porque públicamente hay cosas que no pueden decir para no hacerle daño a su madre".