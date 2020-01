Acusan a Bigote Arrocet de haber sido infiel a Teresa Campos con otra famosa

Kiko Matamoros continúa aportando información sobre la polémica ruptura entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. Hace unos días, el colaborador de Sálvame aseguró que durante los seis años que ha durado el noviazgo, han ocurrido cosas "que aún no se conocen". Incluso se atrevió a hablar de la existencia de otra mujer en la vida del chileno: "A Edmundo se le han adjudicado varias relaciones durante el tiempo que ha estado con María Teresa Campos. Me consta otra que no ha salido ni ha sido pública, fue al principio de la relación y la solapó, como suele ser lo habitual, con una señora de Barcelona. En este caso se trata de otra señora que tiene un bar en Vallecas, está casada y por ello no voy a dar más datos", aseguró.

Este martes, el tertuliano continúo con su cruzada contra el humorista y afirmó que "cuando Bigote llegó a la vida de María Teresa Campos lo hizo con una mano delante y la otra detrás": "Sus negocios tan cacareados no son tal. Ni empresas, ni negocio, ni dinero, ni nada. Este señor lleva seis años mantenido por María Teresa Campos y antes por otras mujeres, para que quede clarito. Se merece que lo contemos", dijo.

Más sorprendentes aún fueron las palabras del maestro Joao que hasta ahora se había mantenido en silencio y que pertenece a la misma asociación solidaria en la que colaboraran Bigote Arrocet y su amiga especial Gema Serrano. Según el vidente, en varias ocasiones lo ha visto "muy suelto" con Gema pero "existe otra mujer más, muy conocida".

"Esta es una relación que él mantiene pero ella no puede salir a la luz y decirlo porque está casada. No es Ava Gardner pero es muy conocida. Es una mujer madurita y se puede decir que baila muy bien. Es más joven que Teresa (…) Teresa se ha visto forzada a decirlo porque este año Edmundo iba a faltar el saludo tradicional que hacen cada año en la puerta de su casa(…) María Teresa es una mujer que enlaza las relaciones una con otra, es su manera de estar. Ella busca permanentemente la compañía y el amor. Espero y deseo que encuentre a alguien nuevo", añadió.