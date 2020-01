Fotografías y vídeos subidos de tono amenazan la boda de Antonio Tejado y Marina

Antonio Tejado lleva casi tres meses alejado de la televisión. Un retiro motivado por su deseo de recurarse de los malos hábitos y adicciones que reconoció en televisión hace unos meses. Durante este periodo, Sálvame no habría dejado de recibir polémicas informaciones sobre su antiguo colaborador. Noticias que por el momento se habrían silenciado dado el complicado proceso que estaba viviendo el protagonista y que podrían poner en peligro su boda con Marina, su nueva novia.

"Te hemos respetado pero no somos imbéciles, haces una exclusiva ahora y nosotros llevamos meses recibiendo informaciones de decenas de personas que han tenido conversaciones muy subidas de tono e íntimas contigo. Y tienen pruebas", advirtió Kiko Hernández.

"Hablo de mujeres, de hombres, de compañeros de trabajo, de travestis, de transexuales... decenas de personas que han tenido conversaciones muy fuertes contigo y todo eso lo tengo en una carpeta. Te vamos a dar la oportunidad de que se lo cuentes a Marina antes de que salga a la luz. ¡Basta ya de mentiras!", continuó el colaborador de Telecinco. "Aprovechas de madrugada para mandar esas fotos, esos vídeos, esos miembros. Y todo está grabado".

Sálvame mostró algunos de estos testimonios, entre ellos el de Verónica Salas, supuesta ex amante de Jesulín de Ubrique: "Me mandó un par de fotos subidas de tono, me dijo que estaba viendo una película para adultos, quería que yo viese otra". Existe también otra chica que afirma que vivió una noche de fiesta con él y con amigos: "Le vi zumbadísimo. Pasaron muchas cosas".