Peligra el matrimonio de Cayetano Rivera y Eva González: "Hacen vidas separadas"

Eva González y Cayetano Rivera no atraviesan su mejor momento. Desde que vieran la luz las imágenes del torero paseando con un amiga en Londres, los rumores de crisis han perseguido a la pareja. Aunque ellos guardan silencio tratan de huir de la prensa y llevar una vida normal, hay quien asegura que la pareja lleva semanas haciendo vidas separadas.

El programa Cazamariposas se desplazó hasta la residencia que la pareja comparte en Mairena del Alcor para dar los últimos datos de la situación del matrimonio. Según informó el espacio el matrimonio de Eva y Cayetano podría estar en peligro: "Llevan todas las navidades en Sevilla y no se han movido del residencial donde comparten casa pero hacen vidas separadas", aseguran.

"Vinieron a principios de diciembre a Sevilla y los vimos juntos pero no hemos vuelto a verlos. Dentro puede que hagan vida pero fuera no. No se les ha vuelto a ver juntos. Esta semana él se ha quedado al cuidado de los niños, ella se ha ido a Madrid por motivos laborales", continuaron. "La pareja está intentando sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Están intentando retomar sus vidas y volver a la normalidad", añadió el periodista Luis Rollán.