El 'Deluxe' destapa la gran mentira de Hugo Sierra sobre Adara Molinero

Para comenzar el año y después de la entrevista en el mismo plató que Adara, Hugo Sierra se sentó en Sábado Deluxe para desvelar en qué punto se encuentra su relación con la ganadora de GH VIP, Adara Molinero, zanjando así gran parte de las incógnitas que se venían manteniendo.

A pesar de que Adara ha roto toda su relación con Gianmarco, al que acusa de solo querer "televisión y dinero", la relación con el padre de su hijo continúa siendo fría y distante. "Tenemos una relación cordial pero distante. No hemos hablado nada porque perjudicaría la situación. Sería oportuno hablar más adelante", aseguró en Telecinco el uruguayo, que a su vez sentenció: "Se arrepentirá algún día de haberlo dejado conmigo".

Una situación que decepcionó a muchos colaboradores como a María Patiño, ya que Hugo había prometido una exclusiva con la propia Adara que ahora se rumorea saldrá publicada en una revista. "El motivo por el que hoy te teníamos en el programa era porque habías tenido una conversación con Adara esta misma mañana para resolver el tema", dijo Patiño, muy enfadada con el invitado, dispuesto, al parecer, a alargar aún más el suspense sobre si ambos volverán o no.

Tanto es así que el equipo de La Fábrica de la Tele mostró unas declaraciones del propio Hugo anunciando que tendría una conversación con Adara para poder contar cosas, cosa que el sábado negó por activa y por pasiva ante los atónitos colaboradores del Deluxe. Hugo negó haber dicho eso y también ese encuentro con Adara que, una vez en plató, aseguró que no llegó a producirse.

El vídeo de la entrevista previa mostrado por el programa dejó en evidencia al uruguayo, que no tuvo más remedio que pedir perdón por todo: "Pido disculpas al programa. No tengo intención de vender una cosa que no es". Hugo explicó que una conversación con Adara ahora mismo complicaría más las cosas, dejando claro que todavía o ha perdonado a la madrileña por sus traiciones en GH y que además todavía no se "muere" precisamente por "volver con ella mañana".

Hugo está pendiente de convertirse en uno de los concursantes confirmados de la próxima edición de Supervivientes, algo que sin duda le obligará a mantener una conversación con Adara. "Mi relación con Adara es de mucha frialdad. Tenemos que decidir muchas cosas sobre nuestro futuro", desvela sobre su relación actual, aunque celebra que: "Mi gran ganancia es que mi personita no comparta ni medio segundo con Gianmarco".

En su primera entrevista del año, Hugo también ha confirmado: "Es mentira que Adara me haya pedido volver".

Por su parte y en una llamada telefónica, Adara respondió sobre el punto en el que se encuentra su relación con Hugo: "No se puede estirar, tenemos una situación complicada y hay que resolverse", aunque confirmó tras las preguntas de los colaboradores que: "Hugo me sigue atrayendo como hombre".