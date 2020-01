Gloria Camila explota en una cadena de tuits contra Sofía Suescun

La última provocación de Sofía Suescun a Gloria Camila Ortega obtiene contestación. Y no es la de Rosa Benito, tía de la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, y en realidad la primera en arremeter contra la actual novia de Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, sino la propia joven, cuyos piques y discusiones han sido continuos desde que tuvo lugar la "fuga" del polémico novio.

El escenario de la trifulca, Twitter, y el motivo inicial, las palabras de Sofía Suescun asegurando que David, la actual pareja de Gloria Camila era "uno de los chicos con los que Gloria le ponía los cuernos a Kiko". Estas palabras provocaron una reacción no de Gloria Camila, sino de Rosa Benito, que decidió publicar una imagen en Twitter tomando una cerveza con su sobrina y asegurando: "Brindemos por la gente que no te olvida. Para que hablen de ell@s tienen que hablar de ti. Felicidades porque por donde pasas dejas huella".

Brindemos por la gente que no te olvida, Para que hablen de ell@s... ell@s tienen que hablar de ti!

Felicidades porque por donde pasas dejas huella!!!@gloriortega1 a href="https://t.co/dNMkhTbppD">pic.twitter.com/dNMkhTbppD — Rosa Benito (@RBenitoOficial) January 4, 2020

Y ahí fue donde Suescun cometió, quizá, su definitivo exceso, ya que decidió contestar escribiendo una cadena de tuits contra ambas mujeres: "Yo soy más de agua y ¿vosotros?"; "Yo soy más de brindar con familiares y amigos no con desconocidos, y ¿vosotros?"; "Yo soy más de follarme a mi novio, y ¿vosotros?; "El Cabify sale rentable, consejito del día" y terminó con un "¡qué enamorada estoy joder!".

Contestaciones de Gloria Camila | Twitter

Gloria Camila no ha podido obviar las burlas de Sofía Suescun y ha decidido responder con otra cadena de tuits asegurando que "yo soy más de tener amigos de verdad y no tener que imaginármelos. SOLA"; "Soy más de no meterme en la cama con los amigos de mi novio"; "Soy más de brindar y pasar las navidades con mi familia"; "Yo soy más de comprar y de quitar las etiquetas"...

Una vez aplacada sus ganas de contestar a Suescun, Gloria Camilia aseguró que se disponía a "seguir durmiendo" porque "ya ha caído demasiado mi nivel de inteligencia haciendo esto. Pero qué bien sienta, oye".