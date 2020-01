María Pombo se defiende de las críticas: "Lo que a mí me representa es la derecha"

María Pombo ha utilizado su perfil de Instagram para defender un gesto que tuvo este sábado 4 de enero. La influencer acudió a la manifestación convocada por una representación de la sociedad civil en la madrileña Plaza de Colón.

Pombo era una de las miles de personas personas que, según la Delegación de Gobierno en Madrid, se manifestaron bajo el lema "Por el futuro de España Unida". Tras el revuelo causado en redes sociales por su asistencia y las críticas recibidas por defender la unidad de España tras el pacto de Pedro Sánchez con los nacionalistas, la joven que querido defenderse y dar su opinión sobre todo lo que está pasando gracias al mensaje que ha recibido de una seguidora: "Me gusta pensar que hay mucha gente en España que no piensa solo en política y, sobre todo, no juzga por la ideología de cada uno. Personas que, sin perder la educación, te dan su opinión. No sé vosotros, pero a mí no me representa ningún político en especial, me gustan unos más que otros, todos tienen algo que no me convence y a su vez casi todos tienen algo que me hace pensar, '¡mira, esto no está mal'!".

Un alegato en el que continúa defendiendo su punto de vista y manteniendo el respeto por las personas que opinan diferente a ella: "Como ya sabéis, aunque en Twitter todavía les sorprende a muchos, lo que a mí más me representa es la derecha, y no por eso soy mejor o peor persona. Igual que entiende que a cualquiera de mis amigas les pueda representar más la izquierda y no por eso las insulto o dejo de querer", y añadía: "Así que dentro de esa 'macedonia' de gente, lo único que intento es sobrevivir lo más contenta que puedo, llevarme con todo tipo de gente, escuchar sus historias, aprender de unos y de otros, ser respetuosa, buena persona, amar todo lo que puedo y elegir ver el lado positivo de las cosas".

Además, la influencer dejaba clara su opinión: "Defiendo España porque creo que es el mejor país de todos, defiendo lo que me gusta: su comida, su sol, su gente, la alegría de vivir, sus playas, su historia, su pan tumaca, sus chopitos con chorrito de limón [...] De España me gustan todas y cada una de sus Comunidades Autónomas, de norte a sur y de este a oeste. Por eso, si hablan de separarme de una sola de estas Comunidades Autónomas saldré a la calle para defender, que de ahí, también hay gente que se siente tan afortunada como yo".

Y para terminar, María Pombo aconsejaba que "para 2020 hagáis un amigo que piense diferente a vosotros, ya veréis cómo mola".