Rotunda exclusiva de María Teresa Campos: "Cierro la puerta a la reconciliación"

¡Hola! orprende este martes adelantando su salida para ofrecer sonadas declaraciones de María Teresa Campos, adelantándose así a la posible exclusiva de Bigote Arrocet tras la ruptura. "Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho". Además, la periodista asegura muy segura de sí misma que "cierra la puerta a la reconciliación. Que se acabe Edmundo no significa que se acabe el mundo". María Teresa, por tanto, arroja nueva luz a las razones de esa ruptura de la que existen versiones contrapuestas: algunos aseguran que fue ella; otros que lo hizo él. "He llorado mucho porque él era mi compañía. Mi amigo, mi amante, mi todo", relata.

La revista Pronto viene acaparada también por María Teresa y Edmundo Arrocet. La revista asegura contar "toda la verdad sobre su ruptura", confirmando que fue la periodista quien tomó la decisión definitiva dando luz verde al ya famoso comunicado leído por sus hijas, harta de las largas ausencias de quien era su pareja. Eso contradice la versión de que fue Edmundo, tras una discusión al hilo de su 70 cumpleaños, quien se marchó de casa y rompió por WhatsApp. En noviembre la crisis ya era un hecho, relata la revista, y en tan señalada fecha María Teresa renunció a viajar a Marbella para pasar ese día con Edmundo, que formaba parte del jurado de Linda de España.

Además, una exclusiva: la futura boda de Raquel Mosquera con Isi, y la nueva vida de Iker Casillas y Sara Carbonero tras su peor año. El matrimonio ha pasado con sus hijos las navidades en Corral de Almaguer, el pueblo natal de ella, para dar inicio al nuevo año con paz y tranquilidad.

En ¡QMD!, lo mismo: la ruptura. "Edmundo ya no es su mundo", añade la publicación a modo de coda. Se acaban cinco años y medio de amor, acosada eso sí por múltiples rumores de infidelidad, los problemas derivados de la venta del chalet de María Teresa, sus problemas laborales y los citados viajes de Edmundo, baches en una relación inesperadamente movida.