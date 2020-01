Lo que Terelu y Carmen Borrego no cuentan sobre su relación con Bigote Arrocet

Seguimos conociendo nuevos detalles sobre la mediática ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Este martes, la colaboradora de esRadio, Beatriz Cortázar reveló en exclusiva, en Es la Mañana de Federico, que alguien había estado investigando al chileno: "Lo que se cuenta estos días es que en los últimos dos meses Bigote tenía a alguien que le perseguía, que le investigaba, y que podría haber mucho material de fotos, de citas, de encuentros e informaciones. Un detective", relató.

Horas después Gema Serrano, la amiga especial de Bigote con la que se le relacionó hace años y que ha mantenido negocios con él en varias ocasiones, visitó Sálvame para aportar más datos y afirmar que las Campos "deben mucho a Edmundo": "Esa familia debería de estarle agradecida por lo que ha hecho por ellas".

Gema Serrano en 'Sálvame'

"Carmen Borrego le debe mucho a Edmundo, es una de las personas que más le debe. Consiguió trabajo para su marido y su hija en un bufete de abogados", aseguró. Según el testimonio, no sería la única, ya que Terelu y María Teresa también habrían comenzado negocios con el humorista: "Edmundo ha hecho muchísimas cosas por esa familia. La creación de la línea de zapatos de María Teresa Campos fue gracias a un amigo que tiene él. No se termina de hacer, porque acabó mal, no sé el motivo, al igual que la colección de joyas de Terelu. Todos los negocios que empezó Edmundo con las hijas de María Teresa no salieron bien. Él busca financiación y diseñadores".

Además, desmintió que Bigote Arrocet esté atravesando graves problemas económicos: "Esas personas que dicen que está arruinado que vengan y lo demuestren. Yo he tenido negocios con Edmundo que han dado dinero y nunca lo he visto con problemas económicos. Es posible que María Teresa le pagase cosas porque ella le debía dinero y era una manera de pagarle".