Campos, como la 'Penélope' de Serrat: varada en un andén a la espera de Bigote

La esperada entrevista de Teresa Campos aclarando su estado conyugal llega a ¡Hola! este miércoles tras varios días anunciándose y una semana después de haber sido realizada. El escenario elegido, su impresionante casa a las afueras de Madrid, la que no consigue vender, dicen ahora las malas lenguas que por la elevada comisión que quería adjudicarse Bigote. Ella lo niega tajante.

Campos, muy guapa, posa desafiante ante la cámara, y ajusta cuentas con su ya ex en nueve páginas en las que le ataca de la forma más elegante posible, que ya es mucho cuando leemos la letra pequeña y descubrimos lo errático de las maneras del humorista.

Así comienza el reportaje: "No pretendo decir nada malo de la persona con la que he estado casi seis años. Voy a contar la realidad. A día de hoy, no me puedo creer que no me quisiera". Pero el daño está hecho y las palabras de María Teresa destilan, cuando menos, decepción. Se le escapan las lágrimas al hablar "del vacío que le ha dejado el cómico" y la forma tan inesperada de marcharse.

Al leer la entrevista nos damos cuenta del daño que ha hecho Whatsapp a nuestras vidas. La relación de Teresa y Bigote empezó mediante mensajes en esta aplicación y ha terminado de la misma manera. La periodista explica que, antes de la ruptura, se habían cruzado dos o tres reproches mutuos a través del teléfono debido a las frecuentes y largas ausencias del humorista. Hasta que un día, sin más, él se marchó para no volver.

"El lunes 2 de diciembre recibo un whatsapp suyo donde me dice que adiós, que no le buscara ni le llamara porque iba a ser peor. Entonces fui a la estación de tren porque quería que me lo dijera a la cara, no por mensaje. Me senté a esperarle en la puerta del AVE, pero no vino". Tal cual, Teresa varada en el andén, como la Penélope de Serrat, la "Niña de la estación" de Conchita Piquer o la protagonista de "El muelle de San Blas de Maná".

Y aunque insiste en que no quiere hablar mal de Bigote, sí deja caer que últimamente andaba desquiciado y que pagó un disco "que se comió con patatas". Eso sí, de cuernos, nada de nada. Ella no es una mujer ultrajada ("le dije que me importaba poco si se iba con otra porque yo haría lo mismo"), y mucho menos arruinada: "Tengo mi Maserati Quatroporte, aunque dijeron que me había deshecho de él".

Mientras, Bigote sonríe en la portada de 'Diez Minutos'

No hay declaraciones de Bigote (esperemos una semana y veremos), pero sí fotos exclusivas de su Navidad londinense junto a sus hijos. Diez Minutos dice que el cómico se ha refugiado en la capital británica tras su ruptura, junto a su hijo, su nuera y su nieto.

En las imágenes vemos al humorista ataviado con una gabardina roja haciendo vida de abuelo: paseos por el parque y fotos a su nieto, mientras descansa en un banco al sol. Diez Minutos nos explica que ha vuelto a teñirse el pelo en tonos cobrizos, dejando el blanco canoso que lucía últimamente.

Eva y Cayetano, juntos por Navidad

Semana, la misma revista que destapó la cercana amistad de Cayetano Rivera con la joven canaria residente en Londres Karelys Rodríguez, nos ofrece este miércoles imágenes exclusivas del torero con su mujer y su hijo como una pareja feliz.

"Juntos y felices en la Cabalgata de Reyes", leemos en la publicación, que añade que "el matrimonio se ha mostrado muy sonriente y cómplice en el pueblo de la presentadora". A ver, están en un desfile infantil, no es plan de pelearse.

Elías Sacal se divierte con otra

El novio intermitente de Mar Flores (viendo las fotos que publica Semana se supone que ex) ha recibido el año en la isla de St. Barths con otra mujer a la que besa apasionadamente en la boca. Es decir, hay prueba gráfica.

Se trata de la modelo millonaria Christina Estrada, que protagonizó un sonado divorcio de un jeque saudí por el que recibió 88 millones de euros de indemnización. Participó en el calendario Pirelli, tiene una hija de 16 años y forma parte de la larga lista de mujeres que tuvieron algo (parece que en esta ocasión cuando era ella mayor de edad) con Andrés de Inglaterra.

Íker Casillas celebra su cumpleaños

Apenas existen imágenes del futbolista con sus padres: Íker y su familia se distanciaron hace años debido, probablemente, a desencuentros económicos. Ahora, después del infarto del deportista y de la enfermedad de su mujer, parece que han acercado posturas.

Semana enseña en exclusiva las fotos de su último encuentro. La pareja almorzó con la familia en un restaurante de Móstoles con motivo del cumpleaños del guardameta.

Mila, contra Belén Esteban

Si Mila Ximénez hubiera sabido que su paso por Gran Hermano iba a suponer su ostracismo mediático quizá se habría replanteado su participación en el concurso. Ahora ya nadie habla de ella. Sus tres meses encerrada en la casa prácticamente la han borrado del mapa y tiene que recurrir a la crítica a Belén Esteban para recuperar a su audiencia.

Esta semana la vemos en Lecturas desvelando sus decepciones. Y la principal es Belén, con quien se declara muy dolida. El motivo, que pidiera su expulsión cuando le había garantizado su apoyo: "Ha decidido cobrarse mis críticas a su concurso".

Cóctel de noticias

Paloma Segrelles, ilusionada. ¡Hola! publica tres fotos de la empresaria en las que sonríe embelesada a Emilio Novela, el "amigo" con el que, según la revista, comparte intereses y aficiones. Novela es consejero de importantes empresas y aparentemente algo mayor que ella.

Victoria Federica y Jorge Bárcenas: ya hay beso. La sobrina del rey Felipe VI y su novio se han dejado fotografiar muy cariñosos en las pistas de esquí de Baqueira Beret. Dice ¡Hola! que "ya no ocultan su amor".

Alba Carrillo y Santi Burgoa siguen juntos. El periodista ha esperado a la modelo, recién salida de la casa de Gran Hermano. Vemos en ¡Hola! a la pareja paseando por el romántico Embalse de Valmayor (ironía), lo que nos hace pensar que su relación continúa intacta.

Julián Muñoz vuelve a la carga. Otro que quiere subirse al carro de Isabel Pantoja. En su enésima entrevista, aunque Lecturas diga que es la primera que ofrece, el expolítico acusa a la cantante de dejarle tirado. "Fue a la cárcel por sus cosas, no por las mías. Nunca le di dinero negro para que lo blanqueara".

Jorge Javier posa en braga naútica y desvela sus secretos en Grindr. El presentador narra en su columna semanal en Lecturas el segundo capítulo de sus vacaciones en Tailandia, donde reconoce echar de menos la fama, sobre todo a la hora de ligar. Su foto en la aplicación de citas es un clásico: una imagen de cuello a pubis.