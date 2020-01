Mila Ximénez resucita su desconocido rencor con Belén Esteban

Mila Ximénez, finalista de Gran Hermano VIP, recupera comba tras su paso por el concurso criticando duramente a su compañera de Sálvame, la mismísima Belén Esteban. Lo hace en la revista Lecturas, donde asegura que "si Belén me odia no entiendo por qué es mi amiga".

Mila Ximénez desvela así sus decepciones durante y después del concurso, después de que Esteban pidiese su expulsión pese a que le había garantizado su apoyo: "Ha decidido cobrarse mis críticas a su concurso".

"Aturdida". Así salió Mila de la casa de Guadalix, razón por la cual poco pudo hacer aparte de abrazar a su familia y afrontar el "bajón" que el psicólogo dijo que sobrevenía. Eso no impidió a la colaboradora reencontrarse con sus compañeros de Sálvame, especialmente con Jorge Javier, que hace pocas semanas confesó -también en Lecturas- estar atravesando una depresión.

Pero respecto al tema de Belén, Mila asegura que es "alucinante". "Se me rompe el corazón. ¡Me quedo muerta! Cuando lo vea, se me va a romper el corazón. Yo fui crítica con ella, pero nunca pedí que la expulsaran. Veo que es un odio concentrado que nunca ha sacado conmigo. Si Belén me odia, no entiendo por qué es mi amiga".

Belén reconoció que pidió la expulsión de Mila tras ver un vídeo en el que la criticaba en GH VIP 3. Un hecho que Mila reconoce pero que justifica por tener "sus razones". "Ha cumplido su venganza, felicidades para ella. Era algo que tenía dentro, se habrá quedado tranquila. En este concurso gané dinero, autoestima y familia. Soy la ganadora", dice, antes de añadir que "ya tomará las decisiones que tenga que tomar emocionalmente (...) Me quedaré con quien me tengo que quedar".

Mila, en su estilo, esconde también una nada velada amenaza. "Algunos compañeros que criticaban mi concurso no eran conscientes de que yo iba a salir de ahí, que no era eterno. Voy a dejar que ellos gestionen sus emociones". Mila está doblemente decepcionada con Belén, ya que mientras ella hablaban bien de su compañera dentro de la casa, Belén Esteban hacía justo lo contrario de Mila desde el plató de Sálvame.

"No tengo rencor hacia mis compañeros, tengo una tristeza muy grande", remata al respecto. Y añade: "Cuando me encontré con mis compañeros, supe que algo no iba bien. Sus abrazos y miradas eran... diferentes". No obstante, se manifiesta muy "agotada" como para ahora mismo sentir rencor.