Planes y actividades para hacer en Londres en 2020

Londres es, junto con París, la ciudad más importante de Europa. En sus barrios se agolpan 9 millones de personas provenientes de todos los rincones del planeta. Su multiculturalidad aparece en cada esquina, en cada calle. Un espacio en el que conviven personas de distintas razas y en el que todas tienen cabida. Pero no solo se toleran diferentes razas, también modos de entender la vida, de vestir, de expresarse.

Si visitas Londres este año, hay una serie planes a tu alcance que no te puedes perder.

Free tour GuruWalk

Realizar un free tour en Londres con GuruWalk, un servicio que ofrece visitas de calidad, es la mejor manera de conocer lugares como la abadía de Westminster, la City de Londres, el palacio de Buckingham, Piccadilly Circus, Hyde Park… y tantos y tantos rincones que merecen la pena de la capital inglesa.

Estos free tours tienen un precio justo, ya que son los propios visitantes los que deciden qué precio pagar en función de la calidad de la visita.

La oferta de free tours en GuruWalk es bastante amplia para que, más tarde o en los días sucesivos, puedas profundizar sobre los puntos de interés de la ciudad que más te hayan llamado la atención.

Asistir a un musical

Londres es una ciudad con una vida cultural que no se detiene nunca. La cantidad de conciertos que hay a diario por toda la ciudad es enorme –así que ya sabes, puedes ir a ver a alguna banda local, quizás asistas al concierto de un desconocido grupo que dentro de unos años se convierta en un referente de la música mundial–, salas de cine, conferencias, cursos… El teatro cuenta con una enorme tradición en esta ciudad. El teatro musical es toda una institución y atrae cada año a miles y miles de visitantes de fuera de las fronteras británicas y de la propia Inglaterra.

La zona de West End es el particular Broadway de Londres, cerca de las avenidas Shaftesbury y Charing Cross road.

Compra una entrada –ten en cuenta que las entradas no suelen ser baratas- y vive la experiencia y la magia de un género teatral amable y divertido. No estaría de más que reservases la entrada con antelación, así evitarás el indeseado problema de quedarte sin tu ticket.

Visita el teatro The Globe

Si antes hacíamos referencia a la vida teatral de la ciudad, no puede faltar una visita a uno de los escenarios más icónicos de la historia de las artes escénicas: The Globe. Este edificio fue construido en 1599 por la compañía de teatro de William Shakespeare Lord Chamberlain´s Men. Se incendió en 1613 y se reconstruyó un año más tarde.

Observa la ciudad desde London Eye

Subir al London Eye y disfrutar de la mejor panorámica de la ciudad de Londres no puede faltar en tu visita a la capital inglesa. Las ciudades se disfrutan más desde las alturas.

Piérdete en uno de sus muchos mercadillos

Los mercados de Portobello y de Camden Town son los más famosos de Londres, pero hay otros como Spitalfields, Brick Lane o Covent Garden. Mil y un locales y tenderetes en los que podrás encontrar auténticas joyas extraviadas entre tanto género: tiendas de discos y vinilos, ropa para ir a la última, artesanía, bisutería… todo complementado con puestos de comida ambulantes en los que comprar el típico fish and chips o perritos calientes y restaurantes exóticos; los chinos y los hindúes son las mejores opciones gastronómicas de la ciudad –es sabido por todos que, entre las muchas virtudes inglesas, la buena mesa no es una de ellas, lo que no quiere decir que no haya restaurantes con unos platos para chuparse los dedos-.

National Gallery, Brittish Museum y Tate Modern

La colección de obras de arte que se encuentran en suelo inglés no tiene fin. Y por supuesto, una gran parte se hallan en su capital. El National Gallery es una de las mayores y más reputadas pinacotecas del mundo y en su interior podrás disfrutar de joyas como El matrimonio Alnorfini o La Venus del espejo de Diego Velázquez.

El Brittish Museum es el museo arqueológico de la ciudad. Probablemente el mejor y más completo de todos los museos arqueológicos del mundo. La colección de edificios y objetos de la Grecia clásica, con especial atención a todos los expoliados de la Acrópolis de Grecia, es extraordinaria.

El Tate es el museo de arte moderno de Londres. Allí se exponen las obras de algunos de los artistas con más nombre del mundo. Un arte renovador que, en ocasiones, no está hecho para poder ser saboreado por todos los paladares.

La ruta de los estadios de fútbol

Londres es una ciudad muy futbolera y a lo largo de su geografía se encuentran repartidos los estadios de algunos de los equipos más importantes de las Islas Británicas, como el Chelsea, el Tottenham o el Arsenal, y del mundo entero, pero también de equipos modestos, como el Queens Park Rangers, el Crystal Palace, el Fulham o el West Ham, que juegan como locales en unos estadios con un marcado sabor vintage.