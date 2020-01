Tenso encontronazo de María Teresa Campos con un reportero

María Teresa Campos ha protagonizado esta semana la portada de la revista ¡Hola! en una exclusiva en la que narra cómo ha sido su ruptura con Bigote Arrocet. Para preguntarle por su estado de ánimo y conocer más datos sobre su fracasada relación con el chileno, Sergi Ferré, reportero de Sálvame, se trasladó hasta el aparcamiento de unos grandes almacenes donde la presentadora estaba realizando unas compras.

Al acercarse a ella y preguntarle, María Teresa se mostró agobiada aunque aseguró estar "fenomenal y maravillosa". Con el paso de los segundos, la presentadora fue aumentando su enfado y se encaró con el reportero: "¡No me atosiguéis!". "¿Dónde tenéis el coche?", preguntó Teresa a sus acompañantes antes de entrar rápidamente en el vehículo y cerrar la puerta: "Estoy harta, que me dejéis tranquila de una vez". Minutos después, la presentadora se disculpó en directo con el reportero: "No me importa pedirte perdón, pero tenéis que entender que una se agobia".

"No nos ha dado tiempo prácticamente a preguntarle nada y ella ha apartado el micrófono, ha contestado de malas maneras", relató el reportero durante la conexión en directo. "Se ha ido con una amiga a unos grandes almacenes de rebajas y se conoce que no han encontrado ninguna ganga, que te crees que te vas a encontrar lo más grande y, o no encuentras de tu talla o la rebaja es mínima", concluyó con humor.