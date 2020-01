Asesinan a balazos al chef español Felipe Antonio Díaz

El pasado domingo, 5 de enero, fue encontrado muerto el chef español Felipe Antonio Díaz Zamora en la localidad mexicana de Tijuana. Según confirma Fiscalía General del Estado de Baja California, el cuerpo sin vida del cocinero fue encontrado en torno a las siete de la tarde con tres heridas de bala por la espalda, una de ellas en el cráneo, que le mataron en el acto.

El cuerpo de Felipe Antonio se encontraba entre una valla y un coche quemado delante de la casa a la que pensaba mudarse junto a su mujer y sus cuatro hijos. "Tenemos una baja probabilidad de que se trate de un asalto. Puede ser algo personal, pero no consideramos que sea contra su gremio o una nacionalidad específica, por tratarse de una persona de nacionalidad española", ha asegurado el fiscal especial de Delitos Contra la Vida del Estado de Baja California, Enrique Javier Sánchez Serrano.

El siguiente paso será recuperar toda la información necesaria tanto de la escena del crimen como de la vida pública y privada del chef para analizarla, especialmente la de una serie de cámaras cercanas al lugar del crimen. Aunque todas las hipótesis apuntan a algún tipo de ajuste de cuentas de carácter personal, la mujer de la víctima, Ariadna Martínez, ha asegurado que su marido no estaba metido en problemas: "No fue un asalto. Fue un homicidio y pido justicia. No tenemos ninguna sospecha. Era una muy buena persona. No tenía enemigos. Lo único que puedo decir es que se fue un gran hombre que ha dejado huella para muchas personas y sobre todo para mis hijos y para mí. Sabemos que fue asesinado pero no sabemos por qué, así que yo pido ayuda para que se esclarezca el caso y se haga justicia".

Felipe Antonio Díaz se mudó nueve años atrás al país latinoamericano después de contraer matrimonio con su mujer en España, ambos deseosos de abrir un restaurante en México. Tenían una vida tranquila junto a sus cuatro hijos, de entre 13 y 7 años y el momento del ataque se encontraba trabajando para un bar llamado Vámonos de tapas , restaurante encargado de dar la noticia públicamente.