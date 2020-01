Comunicado de Kiko Rivera sobre su supuesto escándalo con una mujer en un hotel

Hace unos días conocimos el supuesto último escándalo protagonizado por Kiko Rivera y que podría haber puesto en peligro su matrimonio con Irene Rosales. Un percance que habría tenido lugar el pasado 4 de enero en la localidad de Padrón, La Coruña, donde el Dj actuaba en una discoteca. Según El Programa de Ana Rosa, Kiko habría sido visto en compañía de otra mujer a altas horas de la madrugada y se habría trasladado a un hotel con ella tras el show.

"Entrada la noche, tras la actuación, los recogen en una furgoneta, los llevan al hotel y allí se bajan del vehículo una chica rubia bastante guapa y despampanante, Kiko y un amigo", explicó el periodista Pepe del Real. "Entran al hotel y todos fueron a la habitación de Kiko, que se encontraba en la segunda planta. Se escucharon risas, jaleo y los huéspedes del hotel lo escuchan", aseguró. El momento más tenso se habría producido cuando el marido de la chica llegó a la habitación y "aporreó la puerta" exclamando: "Si no sale mi mujer llamo a la policía local". Un incidente que habría sido confirmado al periodista por los empleados del hotel.

Una versión muy distinta a la que ofreció el propio periodista unos días después: "He logrado hablar con Kiko y me ha dado su versión. Kiko asegura que no fue él, sino un amigo suyo el que estuvo con la mujer rubia". Kiko además aseguró a Pepe que lo único que hizo con la chica fue hacerse una foto.

Este jueves, el hijo de Pantoja emitió un comunicado a los medios que hizo público en sus redes sociales para "cortar de raíz" todas estas informaciones y anunciar que emprenderá medidas legales contra aquellos que han difundido la noticia por ser "completamente falsa". "Este tipo de NOTICIAS FALSAS suponen un grave perjuicio tanto a la persona como a la familia de mi mandante. En breve, emprenderemos las acciones legales oportunas contra todas aquellas personas y medios de comunicación que hayan difundido semejante información carente del más mínimo interés general y que afecta gravemente al honor e intimidad de mi mandante", dice el comunicado.