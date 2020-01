La relación de Gema López y María Patiño, en peligro: "Cada día están más distanciadas"

La relación de amistad de años de Gema López y María Patiño podría haberse visto resentida durante los últimos meses. Al menos eso fue lo que insinuó su compañero Kiko Matamoros, cuando debatían sobre las tensiones existentes entre Belén Esteban y Mila Ximénez a raíz de las críticas de la primera durante el paso de su compañera por la última edición de Gran Hermano VIP. Un enfrentamiento que se resolverá este fin de semana en Sábado Deluxe, cuando ambas vuelvan a verse la cara en las instalaciones de Telecinco.

Según Matamoros, no sería la única amistad que estaría en peligro entre los tertulianos del programa: "Desde que me reincorporé al programa he visto que María Patiño y Gema López cada vez están más separadas. No digo que hayan dejado de tener relación pero no son las mismas que llegaron a Sálvame. Su actuación en plató no es la que era. Tenéis muchísimas más discrepancias y más encontronazos. A lo mejor vosotras no os habéis dado cuenta, pero nosotros lo vemos desde fuera".

Las aludidas quisieron aclarar las palabras de Matamoros y aseguraron que aunque "ya no se ven tanto como antes", siguen manteniendo su amistad, que se remonta a sus comienzos en el mundo del periodismo: "Mi amistad con Gema no ha cambiado un ápice. Gema tiene unas obligaciones que no cuadran con las mías. Mi vida social es muy diferente a la suya", dijo la presentadora de Socialité. "Por circunstancias sociales de cada una nos vemos menos. Te digo que yo mataría por Gema López porque la adoro. Es una persona a la que idolatro y la quiero a morir", continuó ante la atenta mirada de Gema. "Te viene bien sacar este tema para abrir el melón y desviar otros temas. Yo no voy a debatir aquí sobre esto. No tengo que darle explicaciones a Matamoros".

"Es verdad que cuando llegasteis aquí erais indestructibles. Yo no he notado tanto el tema de María Patiño y Gema López", manifestó Kiko Hernández a lo que Paz Padilla añadió: "Este programa es muy duro y al final pasa factura a todos".